Miriam Leone stesa a letto senza vestiti incanta Instagram: lo scatto è ‘audace’ e affascinante e il gioco di ombre fa impazzire i fan, pioggia di commenti.

Il pubblico l’ha conosciuta prima come Miss Italia nel 2008, quando aveva 23 anni, ma da allora ha avuto modo di ammirarla in tutta la sua bellezza e bravura al cinema e in tv. Stiamo parlando di Miriam Leone, oggi attrice di grande successo e protagonista, tra le altre, della famosa serie 1994, in onda su Sky, preceduta da 1992 e 1993, che hanno avuto altrettanto seguito in termini di ascolti. Oltre a essere un’attrice affermata e dall’innegabile bravura, Miriam è anche una donna bellissima. Capelli rossi inconfondibili, occhi verdi e sorriso indimenticabile l’hanno resa una delle più belle d’Italia, ma a far impazzire in modo particolare i suoi fan è sicuramente il suo fisico mozzafiato, che a volte lei mostra anche sui social. Miriam, infatti, è molto attiva su Instagram e il suo profilo pullula di scatti davvero super, in cui si vede tutto il suo fascino. L’ultimo post, ad esempio, è particolarmente ‘audace’. La Leone è stesa a letto senza vestiti e manda i fan in delirio con un gioco di ombre che scatena i commenti: scopriamo insieme la foto da urlo.

Miriam Leone a letto senza vestiti: lo scatto è audace e affascinante, fan in delirio per il gioco di ombre

Miriam Leone è davvero bellissima e sa sempre come far impazzire i suoi fan, anche con poco. L’ex Miss Italia siciliana ha pubblicato poco fa uno scatto che ha davvero affascinato i suoi followers, 1 milione in tutto, in particolare per il gioco di ombre della foto. Ma andiamo con ordine. Nella foto, Miriam è stesa a letto ed è senza vestiti, il che si percepisce ma non si vede del tutto. Nell’inquadratura, infatti, non c’è il viso di Miriam, né il suo corpo, ma soltanto il braccio sinistro, che è disteso sul letto. Si intravedono appena le sue forme, il che fa impazzire i fan e soprattutto fa volare la loro fantasia. Ma la caratteristica che rende la foto particolarmente affascinante è il gioco di ombre e luce che che avviene sul braccio della Leone, con il sole che la illumina a tratti.

La foto ha davvero scatenato i fan di Miriam, che hanno subito invaso il post di like e commenti, complimentandosi con lei per la sua bellezza e il suo indiscutibile fascino.

Come si legge nei commenti, la foto di Miriam ha incantato i fan, che trovano bello anche solo il suo braccio, ma soprattutto hanno definito lo scatto ‘poetico’. Siete d’accordo anche voi?