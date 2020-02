Riki era assente nella puntata di oggi del talent show Amici 19: sul web è scoppiata la polemica, ecco cosa hanno detto su Maria De Filippi

Oggi, sabato 15 febbraio 2020, è andata in onda una nuova puntata pomeridiana del talent show Amici di Maria De Filippi. In studio la conduttrici ha accolto quattro ex allievi reduci dall’esperienza nella settantesima edizione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Alberto Urso, Giordana Angia, Enrico Nigiotti e Elodie. Tutti i cantanti si sono esibiti e sono stati protagonisti di un piccolo siparietto. Nigiotti, in particolare, è stato presentato da Elena D’Amario, ex fidanzata ai tempi del talent show. La ballerina professionista si è emozionata ed ha dichiarato: “È stato il mio primo fidanzato. Il primo amore non si scorda mai“. La D’Amario ovviamente è stata applauditissima dal pubblico ed ha strappato un sorriso anche al tanto romantico quanto ‘burbero’ Nigiotti.

Amici 19, Riki assente nella puntata di oggi

Nella puntata odierna del talent show di Canale 5 sono stati ospiti quattro ex allievi della scuola di Maria De Filippi. Tra loro, però, mancava qualcuno. Stiamo parlando di Riccardo Marcuzzo, meglio conosciuto come Riki, ex allievo della scuola e cantante in gara al Festival di Sanremo 2020. L’artista era il grande assente della puntata e sul web è scoppiata la polemica. I fan di Riccardo Marcuzzo, infatti, hanno commentato la puntata su Twitter, sottolineando l’assenza del loro cantante preferito. In breve tempo, l’artista della scuderia di Francesco Facchinetti è salito in trend sul popolare social network. Qualcuno ha addirittura azzardato: “Benvenuto nella lista nera mariana“, riferito alla conduttrice del talent show. Non sappiamo quale sia il motivo dell’assenza del cantante, ma è probabile che l’artista sia ospite in una delle prossime puntate del talent show. Non ci risultano infatti contrasti tra il cantante o il suo agente con la conduttrice Maria De Filippi.

Nella puntata di oggi di Amici, inoltre, è stata assegnata un’altra maglia per il serale, che dovrebbe iniziare venerdì 28 febbraio. La ballerina Talisa ha superato l’esame ed ha staccato il tanto agognato pass. Federico, invece, ha dovuto abbandonare la scuola perchè si è infortunato alla mano. La De Filippi gli ha augurato di ripetere lo stesso percorso di Andreas Muller, che si infortunò prima del serale e dovette abbandonare il talent show, salvo poi tornare l’anno dopo e vincerlo. Oggi Andreas fa parte del corpo di ballo di professionisti del talent show, oltre ad essere fidanzato con la maestra Veronica Peparini.