Chiara Nasti, ritorno di fiamma con Ugo Abbamonte? L’influencer fa chiarezza su Instagram, ora è davvero ufficiale, la foto toglie i dubbi.

Chiara Nasti sa sempre come far parlare di sé. L’influencer è davvero seguitissima e super commentata sui social, dove pubblica tutto quello che fa. Il suo profilo Instagram ad oggi conta ben 1 milione e 700mila followers ed è pieno di foto e video in cui Chiara mette in mostra la sua incredibile bellezza e le sue forme da urlo. Ma non è tutto. La Nasti condivide con i suoi fan tanti momenti della sua vita quotidiana, da quelli familiari a quelli di lavoro, passando anche per le vacanze e i momenti con il suo fidanzato Ugo Abbamonte, al quale era legata fino a poco tempo fa. I due da qualche settimana si sono allontanati, ma ora un post di Chiara su Instagram ha fatto chiarezza sulla loro situazione. Ritorno di fiamma per la coppia? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte, ritorno di fiamma? Ecco la verità, lei fa chiarezza su Instagram

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte si sono lasciati qualche settimana fa, come la stessa influencer ha annunciato nelle sue storie Instagram in maniera piuttosto eloquente. Ora, però, le cose potrebbero essere cambiate. Anzi, sono cambiate di sicuro! Poco fa, infatti, è apparsa sul profilo di Chiara una foto che lascia poco spazio ai dubbi. Nello scatto in questione, Chiara e Ugo si baciano con passione e anche la didascalia che l’influencer ha scritto è molto chiara: “Sceglierei sempre te”, scrive, accompagnando le sue parole con un cuore. Insomma, la crisi è solo un brutto ricordo per la coppia, che sembra più felice e innamorata che mai.

I due si erano già lasciati l’estate scorsa, ma poi erano tornati insieme poche settimane dopo. Proprio come è successo adesso, a riprova del fatto che il loro amore è più forte di qualsiasi momento di crisi. Siete felici del loro ritorno di fiamma?