C’è Posta Per Te, Emma Marrone e il papà Rosario ospiti per la prima volta insieme a C’è Posta Per Te. La cantante fa una dedica ai genitori su Instagram.

La cantante salentina, Emma Marrone è molto legata ai suoi genitori e questa sera è ospite di Maria De Filippi nel programma C’è Posta Per Te insieme al padre. Il programma di punta del sabato sera di Canale 5 è pronto a tornare dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo 2020 e lo fa col botto. Tanti gli ospiti di questa sera e, fra loro, c’è anche Emma Marrone insieme al padre Rosario.

C’è Posta Per Te, Emma e il papà Rosario ospiti

Il programma campione di incassi, C’è Posta Per Te, torna in onda questa sera, sabato 15 febbraio con Emma Marrone e suo padre come ospiti pronti a fare una bella sorpresa ai destinatari. Le anticipazioni parlano chiaro, tra chi vedremo in studio ci sarà anche la cantante salentina, i 4 giudici di Tu Si Que Vales e il papà di Emma, Rosario. È la prima volta che Emma va in tv con il papà, ma ancora non sappiamo chi sarà il fortunato a ricevere questa bella sorpresa.

La dedica di Emma alla famiglia

Sappiamo però che Emma è molto legata ai suoi genitori e cerca di trascorrere con loro quanto più tempo possibile. Qualche giorno fa, ha così pubblicato una foto su Instagram che la ritrae insieme a mamma e papà a mangiare la pizza. La cantante scrive accanto alla foto una didascalia emozionante: “Valore Inestimabile” e sotto aggiunge “La mia famiglia, va beh anche la pizza”. Manca il fratello, Francesco, detto Checco, prontamente ricordato dalla Marrone. Una famiglia molto unita, un amore incondizionato e che sicuramente è stata anche la fonte di forza per Emma nei momenti più bui della malattia.

Emma Marrone, il cancro alle ovaie e la guarigione

Emma Marrone infatti diversi mesi fa era stata nuovamente ricoverata in ospedale per via del tragico ritorno del cancro alle ovaie. Ora fortunatamente la cantante è guarita, sta bene ed è tornata a fare musica.