Per l’inizio della quinta puntata di C’è Posta per Te, i quattro giudici di Tu si que Vales hanno fatto il loro ingresso in studio per Francesco ed Angela.

Dopo la pausa per la finale del Festival di Sanremo, Maria De Filippi è ritornata in onda con il suo incredibile show del sabato sera. Come raccontato in un nostro recente articolo, la quinta puntata si prospettava davvero imperdibile. Ed, in effetti, così è stato. Per questo nuovo appuntamento, la padrona di casa ha pensato a tutto nei minimi dettagli. È proprio per questo motivo che i primi ospiti ad entrare nello studio televisivo di C’è Posta per Te sono i quattro temutissimi e simpaticissimi giudici di Tu si que Vales. Il protagonista indiscusso di questo regalo, però, è Francesco. Un giovane ragazzo campano che, per testimoniare il suo amore per la dolce e bella Angela, ha deciso di farle una sorpresa davvero speciale. Ecco tutti i dettagli.

I quattro giudici di Tu si que Vales a C’è Posta per Te per Francesco ed Angela

A chiamare la trasmissione C’è Posta per Te è stato Francesco che ha deciso di fare una sorpresa davvero incredibile alla sua bellissima fidanzata: i quattro giudici di Tu si que Vales. Francesco ed Angela sono davvero giovanissimi, eppure si amano alla follia. Il giovane la incontra diversi anni fa. E, sin da subito, se ne innamora perdutamente. Tuttavia, Angela non ha affatto una storia facile. In seguito ad un gravissimo incidente in automobile, la ragazza non soltanto ha perso il padre e sua sorella, ma è rimasta lesa a livello spinale. È proprio per questo motivo che, da quel momento, è costretta a restare sulla sedie a rotelle. Francesco decide di chiamare la trasmissione di Maria De Filippi per dimostrare alla sua fidanzata che il loro amore non ha limiti.

Appena visto il suo fidanzato, Angela si è sciolta in una valle di lacrime. L’emozione nel vederlo è stata davvero fortissima e, come è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di commuoversi. ‘Sei il posto migliore dove voglio stare’, inizia così la commovente lettera che Maria De Filippi comincia a leggere. Che, tra l’altro, ripercorre i momenti più belli della loro storia. Ma che, d’altra parte, descrive alla grande il profondo amore che Francesco prova per Angela.

La sorpresa della giuria di Tu si que Vales

Ciascuno dei quattro giudici di Tu si que Vales ha voluto esprimere delle parole davvero dolcissime per la giovane ragazza. A partire da Gerry Scotti. Che ha definito la coppia ‘na cosa bella’. Fino a Teo Mammuccari. Che, con la sua simpatia, ha voluto testimoniare quanto sia grande l’amore dei due giovani. Ma non solo. Anche i regali fatti ad Angela sono davvero speciali.