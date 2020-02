Emma Marrone, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha fatto una confessione ‘a sorpresa’ sulla mamma: “È andata dalla psicologa”

Emma è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. L’artista ha iniziato la sua carriera nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La pugliese trionfò nel talent show battendo in finale Loredana Errore. Da quel momento la sua carriera è stata in continua ascesa. Dai primi dischi d’oro alla vittoria al Festival di Sanremo. Di recente Emma, dopo aver superato una grave malattia, ha voluto sperimentare anche il mondo del cinema. La pugliese è stata protagonista de “Gli anni più belli“, pellicola diretta da Gabriele Muccino con Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzotti. La sua interpretazione è stata straordinaria, tanto che il regista ha confessato che tra lei e gli attori non c’erano differenze.

Emma Marrone, la confessione ‘a sorpresa’ sulla mamma

Emma questa sera sarà ospite nella puntata di C’è Posta per Te. In studio con lei ci sarà anche il padre. La cantante farà una splendida sorpresa ad una delle protagoniste della puntata. La Marrone presenterà all’Italia anche uno dei suoi genitori. La mamma, invece, resterà a casa a vedere il marito e la figlia in prima serata su Canale 5. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Emma ha fatto una confessione ‘a sorpresa’ sul genitore. Raccontando com’era da bambina, la Marrone ha confessato: “Sono sempre stata indipendente, generosa, egocentrica: le linee guida sono rimaste quelle” e poi ha aggiunto “Alla materna non piangevo mai quando mamma mi lasciava al mattino. Andò lei dalla psicologa: aveva paura che pensassero non fosse una brava mamma”. La psicologa avrà sicuramente rassicurato la signora Marrone.

Un racconto simpatico, dal quale si può capire come era la cantante da piccola. Una bambina che sognava di avere una carriera prospera e che fortunatamente è riuscita a realizzare.