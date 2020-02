Pago, concorrente del Grande Fratello VIP, a fine puntata di ieri sera si è sfogato con Clizia, Paolo e Patrick in giardino: ha usato parole al veleno contro Fernanda Lessa.

La puntata andata in onda ieri sera, 14 febbraio 2020, del Grande Fratello VIP ha regalato tantissimi colpi di scena e momenti davvero romantici. La coppia composta da Serena e Pago ha definitivamente chiuso la storia che tira in ballo Alessandro Graziani, l’ex tentatore ed ex fiamma della Enardu. Signorini ha interrogato il giovane, attualmente corteggiatore di Uomini e Donne, nel programma della De Filippi: le parole di Alessandro hanno rasserenato gli animi. A fine puntata Pago ha continuato però a non essere tanto tranquillo: a turbarlo è Fernanda Lessa. Per la coinquilina brasiliana, il cantante ha speso parole forti. Non è l’unico ad avercela con lei: anche la Elia questa mattina ha svelato i motivi. Ecco cosa succede.

Grande Fratello VIP, Pago senza freni: parole al veleno contro Fernanda Lessa

Il concorrente Pago senza filtri dopo la puntata del Grande Fratello VIP nella serata di San Valentino, si è lasciato andare a dichiarazioni forti contro Fernanda Lessa. Chiacchierando in giardino con Paolo, Patrick e Clizia il cantante ha sbottato: “Avete rotto i cog***** con Fernanda. La devo eliminare dalla mia vita. La devo eliminare perchè mi ha tradito completamente. Non mi interessa se mi ha nominato, mi interessa cosa dice in giro. Fernanda l’ho salvata mille volte, adesso basta“.

Il concorrente del GF VIP forse fa riferimento alle parole della brasiliana spese per lui e Serena. Secondo Fernanda l’ingresso nella casa dell’ex tronista ha indebolito Pago: la brasiliana ha commentato anche l’episodio del ‘like sospetto’ usando parole che hanno fatto imbestialire il cantante. Il sardo però non è l’unico ad avercela con Fernanda dopo la puntata in diretta di ieri sera, 14 febbraio: questa mattina Antonella Elia ha elencato a Fabio Testi i motivi per il quale anche lei ce l’ha a morte con Fernanda. “Va a parlare male nel confessionale, poi viene da te e si scusa. Io l’ho scusata, poi di nuovo ieri: se dici cose brutte poi devi tenere il punto. Sei un’ipocrita se parli male e poi chiedi scusa” sono le parole dell’ex volto famoso di Non è la Rai.

Questa l’immagine di Antonella questa mattina mentre è a tavola in compagnia di Fabio Testi e Serena Enardu.