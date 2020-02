Wanda Nara sui social si è mostrata davvero ‘bollente’: si affaccia dal balcone in intimo trasparente e scrive sui social ‘Buongiorno Roma’. Diamo un’occhiata.

Wanda Nara oggi è una delle donne più chiacchierate d’Italia: l’opinionista del Grande Fratello VIP ieri sera, in diretta, ha avuto un piccolo scontro con Serena Enardu, concorrente della casa. Oggetto di discussione è il like sospetto messo dall’ex tronista ad Alessandro Graziani: Wanda ha voluto sottolineare che il like ad un ex è una cosa che andrebbe evitata, a Serena le sue parole non sono andate giù. L’argentina è famosa anche per essere la moglie ed agente del calciatore del PSG, Mauro Icardi: lei ed il marito spesso hanno regalato ai followers scatti insieme davvero bollenti. La Nara sul suo profilo Instagram è spesso ‘svestita’: le piace mettere in mostra le sue forme da urlo e lo ha fatto anche pochi minuti fa. Ha regalato al suo pubblico social uno scatto davvero sensuale. Diamo un’occhiata.

Wanda Nara, buongiorno ‘bollente’: l’argentina in intimo trasparente sul balcone, fan in tilt

Riesce sempre a mandare in tilt i suoi fan: Wanda Nara con le sue forme e la sua sensualità fa impazzire ogni giorno Instagram. “La vita è bella, buongiorno Roma grazie per i tanti messaggi d’amore” scrive la bella argentina che ieri sera si è mostrata con un look passionale al Grande Fratello VIP: un vestito rosso lungo l’ha resa davvero splendida. Ha dato il buongiorno non solo con questa frase: questa è la didascalia di uno scatto davvero bollente. La Nara è in intimo trasparente, senza pantaloni, e con una scollatura davvero profonda, fuori al balcone: ha mandato letteralmente in tilt i fan l’argentina.

I suoi seguaci infatti non hanno potuto fare a meno di commentare il post con complimenti: “La vita è bella…ma tu non sei da meno..!!”, “Stupenda”, “Che spettacolo che sei complimenti” sono alcuni dei migliaia di commenti accompagnati da altrettanti like. C’è anche qualcuno che ‘critica’ il fatto che lei sia uscita fuori il balcone quasi ‘senza veli’: qualcun’altro ancora chiede ad Icardi come mai non sia al fianco della sua sensuale moglie. I due si sono sposati il 27 maggio del 2014 a Buenos Aires: insieme hanno due figlie, Francesca ed Isabella, diventate sorelle dei tre figli della Nara avuti con il suo ex, Maxi Lopez. Tra Wanda e Mauro c’è un legame molto forte: l’argentina è anche agente di suo marito, calciatore del PSG.

Questa una loro foto insieme pubblicata poche settimane fa! Insieme sono davvero bellissimi.