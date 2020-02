Aurora Ramazzotti, lo scatto ‘bollente’: alza la gamba e fa aprire l’accappatoio, l’incidente ‘piccante’ è dietro l’angolo, Instagram in delirio per la conduttrice.

Aurora Ramazzotti è davvero amatissima in tv e sui social, dove condivide praticamente tutto quello che fa. La giovane conduttrice ha la verve e la simpatia di mamma Michelle Hunziker, ma è anche molto intonata come papà Eros Ramazzotti, e lo ha dimostrato più volte anche sui social. Legatissima alla sua famiglia, Aurora pubblica sul suo profilo Instagram tanti momenti che trascorre con i suoi cari, in particolare con la mamma, spesso protagonista di imperdibili siparietti con lei. Ma non è tutto. Oltre a essere simpatica e solare, infatti, la Ramazzotti è anche una bellissima ragazza e lo dimostra anche con alcuni scatti super, in cui mette in evidenza il suo fisico da urlo. Poco fa, ad esempio, ha condiviso con i fan un post davvero imperdibile, in cui alza la gamba e fa aprire un po’ troppo l’accappatoio, il che rende la foto ‘bollente’: scopriamo insieme lo scatto mozzafiato.

Aurora Ramazzotti, scatto super in accappatoio: alza la gamba e l’incidente ‘bollente’ è inevitabile

Aurora Ramazzotti poco fa ha infiammato Instagram con un scatto super in accappatoio. In queste ore la conduttrice è in montagna con il suo fidanzato Goffredo Cerza per un romantico week end in occasione di San Valentino e sta condividendo con i fan tutto quello che fa, dedicandosi anche alle domande dei suoi tantissimi followers. Poco fa, però, ha fatto impazzire tutti con una foto in accappatoio davvero super. Nello scatto in questione, infatti, Aurora si trova in hotel e indossa un accappatoio grigio. Quando però si stende sulla poltrona e alza la gamba, l’accappatoio inevitabilmente si apre e scopre le sue gambe da urlo. L’incidente ‘bollente’ è davvero dietro l’angolo e Aurora rischia di mostrare ‘troppo’. I suoi ammiratori, però, dovranno accontentarsi di quel poco che si intravede, facendo così volare la fantasia.

Lo scatto di Aurora è davvero ‘audace’, ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare che il suo viso è piuttosto corrucciato. Il motivo? E’ lei a spiegarlo nella didascalia del post. “Ho sentito bene? Hai detto che è in buoni rapporti con la sua ex?”, scrive Aurora, giustificando in questo modo la sua espressione ‘contrariata’. Si tratta, ovviamente, di una battuta ironica della conduttrice, che si è sempre dichiarata piuttosto gelosa e ha voluto così scherzare con i suoi followers.