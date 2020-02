GF Vip, Karina Cascella si scaglia contro un’ex concorrente dopo la puntata: “Questa donna non mi piace”, parole molto dure dell’opinionista, ecco a chi si riferiscono.

Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che come sempre ha riscosso grande successo ed è stata super commentata sul web. Come sempre hanno tenuto banco le vicende di Pago e Serena, la cui storia ha davvero appassionato il pubblico a casa. La coppia ha avuto un confronto in casa dopo alcune dichiarazioni dell’ex tentatore Alessandro Graziani, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio tra i due. Puntata scoppiettante anche per il tema ‘San Valentino’, con Paola Di Benedetto che ha ricevuto una sorpresa dal suo fidanzato Federico Rossi, il quale le ha dedicato una canzone d’amore, e Adriana Volpe vittima di un ‘terribile’ scherzo da parte di Alfonso Signorini con la complicità di suo marito Roberto. Insomma, la puntata è stata davvero piena di emozioni e colpi di scena ed è stata molto commentata sui social, anche da parte di alcuni personaggi famosi. Ha detto la sua, ad esempio, Karina Cascella, che si è scagliata contro un’ex concorrente del programma presente in studio: ecco chi è e cosa ha detto la nota opinionista.

GF Vip, Karina Cascella senza freni contro un’ex concorrente: ecco le sue parole

Karina Cascella, si sa, è un’opinionista senza peli sulla lingua ed esprime sempre il suo pensiero senza filtri. Durante la puntata del GF Vip andata in onda ieri sera, ad esempio, la Cascella ha detto la sua su quello che è successo, attaccando Serena Enardu, come aveva fatto anche qualche settimana fa. L’opinionista, infatti, non apprezza l’ex tronista sarda e ha cominciato a non gradire anche i comportamenti di Pago, che secondo lei è troppo accondiscendente nei confronti della sua compagna. Ma non è tutto. Karina si è scagliata anche contro un’altra concorrente del GF, già uscita dalla casa. Parliamo di Barbara Alberti, che si è ritirata dal gioco e ieri è stata presente in studio, dove ha avuto anche un acceso scontro con Antonella Elia. A quanto pare Karina non ‘ama’ la scrittrice, perché la trova arrogante e troppo pesante nei giudizi, e lo ha sottolineato nelle sue storie Instagram.

“Non amo questa donna, con tutto il rispetto per la sua età e per la persona che è”, scrive Karina, aggiungendo che secondo lei la cultura della Alberti la fa sentire in diritto di offendere gli altri e questo a lei proprio non va giù. Siete d’accordo anche voi?