Paola Di Benedetto al Gf Vip parla del momento più brutto della sua vita: “Non mangiavo più”, è stato necessario l’intervento dei genitori

Paola Di Benedetto è stata ‘vittima’ di uno scherzo da parte di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip nell’ultima puntata andata in onda nella serata di venerdì 14 febbraio. Sì, proprio nel giorno di San Valentino, il direttore di Chi e conduttore del reality ha voluto fare uno scherzo che aveva a che fare con un tradimento. Un tradimento da parte del fidanzato di Paola Di Benedetto, Federico Rossi, che secondo le parole di Signorini (all’inizio del racconto) sarebbe andato in vacanza con un’altra donna alle Maldive. Paola ci è un po’ cascata. Però, bisogna ammettere che un po’ ci aveva visto lungo: “Potrei tollerare solo la sua mamma al suo fianco alle Maldive”. Poi, ha aperto la busta ed ha capito che era esattamente così. Tutto è bene quel che finisce bene. Era solo uno scherzo. Tuttavia, Paola ha colto l’occasione, per raccontare cosa le è capitato quando lei e Federico si sono lasciati. Un momento molto brutto della sua vita.

Gf Vip | Paola Di Benedetto racconta il suo momento buio: “Non mangiavo più”

Paola Di Benedetto ha parlato di quando ha scoperto che Federico Rossi l’aveva tradita. Si è trattato di un momento molto triste per lei che ha voluto ricordare così: «E’ stato il momento più brutto della mia vita. Non mangiavo più, ad un certo punto sono venuti i miei genitori a dirmi adesso ti siedi e mangi. Volevo chiudere tutto, gli ho detto che non doveva più parlarmi. Poi, quando è scesa la rabbia, ho pensato perché devo perdere un amore così?».

Alfonso Signorini le pone delle domande con cui Paola riesce ad aprirsi ed a raccontare tutto ciò che ha trascorso. Si parla di amore. E l’amore è anche sofferenza, inevitabilmente: “Quando si ha una storia d’amore o un rapporto vero, non sempre tutto può essere rose e fiori”. Come darle torto? Con queste parole, Paola dimostra di essere molto matura e di essere, dunque, riuscita a superare un momento molto difficile che l’ha resa forte, molto forte.