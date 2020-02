In quest’ultima foto su Instagram, Martina Fusco indossa un vestito con uno spacco esagerato: sotto spunta un dettaglio davvero ‘piccante’.

È stata una delle protagoniste indiscusse della recente edizione de La Pupa e il Secchione, Martina Fusco. Seppure la sua esperienza all’interno del programma sia durata davvero pochissimo, la giovane napoletana è riuscita in ugual modo a farsi apprezzare, conoscere ed amare dal pubblico italiano. Della sua bellezza e forte carattere, infatti, ne avevamo avuto già prova durante la sua partecipazione a Ciao Darwin, ma è nello show di Italia Uno che Martina ce ne ha dato pienamente la conferma. Ma non è affatto finita qui. Perché, come raccontato in diversi nostri articoli, anche su Instagram, la giovane Fusco è spesso protagonista di incantevoli scatti fotografici che, com’è giusto che sia, testimoniano alla grande la sua bellezza. L’ultimo, non a caso, risale a qualche ora fa. Quando, in occasione di San Valentino, Martina si è lasciata immortalare con indosso un fantastico vestito rosso. Che, tra l’altro, presenta uno spacco davvero super.

Martina Fusco, lo spacco del suo vestito è esagerato: il dettaglio non sfugge

Davvero da togliere il fiato, in quest’ultima foto Martina Fusco. Come è al suo solito fare, pochissime ore fa, la giovane napoletana ha condiviso uno scatto più che da urlo. In occasione della feste degli innamorati, lei è super fidanzata, ha voluto condividere una foto spettacolare. Indosso Martina ha un fantastico vestito di raso di colore rosso che, però, presenta uno spacco davvero vertiginoso. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ecco tutti i dettagli:

Vi avevamo detto che era splendida, Martina in questa foto. Perché, ammettiamolo, non si può dire affatto nulla in contrario. Così come le altre foto precedenti, anche in questa di qualche ora fa, la giovane Fusco è davvero spettacolare. Ovviamente, a catturare l’attenzione è lo spacco del vestito. Si vede chiaramente: è super. Ed è per questo motivo che, complice anche il vento molto probabilmente, mette in evidenza un dettaglio piccante. Parliamo di quelle favolose e toniche gambe che spuntano fuori dall’abito.