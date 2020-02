Emma Marrone riceve una bellissima notizia e manifesta tutta la sua felicità sui social network: “Il karma esiste”, ecco di cosa si tratta

Emma è una delle artiste più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La cantante ha esordito nel talent show Amici di Maria De Filippi, trionfando in finale contro Loredana Errore. Da quel momento la carriera è stata in continua ascesa: dai primi successi alla vittoria del Festival di Sanremo, fino alle numerose certificazioni ricevute. Di recente, Emma ha esordito anche nel mondo del cinema: la pugliese, infatti, ha recitato nel film “Gli anni più belli“, diretto da Gabriele Muccino. La Marrone ha strappato applausi a scena aperta e addirittura il regista a Verissimo ha dichiarato: “Non c’era differenza tra lei e gli attori“. Emma dice di essere pronta per un nuovo film: “Se Gabriele decidesse di richiamarmi, io ci sarò“.

Emma Marrone riceve una bellissima notizia

Dopo lo straordinario esordio al cinema con “Gli anni più belli“, Emma ha ricevuto un’altra straordinaria notizia. La cantante aprirà il concerto di Vasco Rossi a Imola il 26 giugno. La Marrone ha condiviso la sua felicità sui social network, scrivendo: “Da ragazzina sono scappata di casa per venire a vedere il tuo concerto! Il karma esiste. Grazie Vasco Rossi per aver esaudito un altro mio grande sogno! Ci vediamo a Imola Kom”. Emma è sempre stata una grandissima fan del rocker italiano e non è la prima volta che apre un suo concerto: nel 2011, infatti, la cantante aprì ben due tappe del Vasco Live Kom ‘011. Questa volta, invece, la Marrone aprirà la data di Imola del Vasco non stop Festival. Ricordiamo che Vasco ha scritto anche un brano per la Marrone, “Io sono bella“.

Da ragazzina sono scappata di casa per venire a vedere il tuo concerto!Il karma esiste.Grazie @vascorossi per aver esaudito un altro mio grande sogno!Ci vediamo a Imola Kom! ❤️#fortuna #vascorossi #imola #rocknroll #vascoimola2020 #vascononstopfestival2020 Pubblicato da Emma Marrone su Domenica 16 febbraio 2020

Una serie di belle notizie per Emma, che chiudono definitivamente il brutto capitolo vissuto dall’artista pugliese. La Marrone, infatti, ha lottato contro una grave malattia.