Elettra Lamborghini a Domenica, imprevisto col pantalone che si sbottona in diretta: è successo proprio in diretta, piccolo momento d’imbarazzo

Elettra Lamborghini è stata ospite di Mara Venier a Domenica in, su Rai Uno, nella puntata di oggi, domenica 16 febbraio 2020. Erano entrambe sedute sui divanetti al centro dello studio. Elettra si è divertita ed ha divertito molto sia la ‘zia Mara’ che il pubblico a casa. E’ una ragazza molto allegra ed obiettivamente simpatica: “Non mi sento una persona famosa”, ha spiegato durante l’intervista, poi ha continuato: “Mi sento una persona come tutti. Mi da fastidio la gente che mi tratta come fossi una vip. Odio. Non mi piace”. Poi, però, c’è stato un piccolo imprevisto col pantalone della cantante che ha fatto sorridere lei stessa ed anche la padrona di casa. Vediamo insieme cosa è successo.

Elettra Lamborghini a Domenica in: l’imprevisto col pantalone

La regina del twerk, molto acclamata su Instagram, è stata ospite di Mara Venier a Domenica in. Dopo le polemiche che si sono susseguite la scorsa settimana sulla sua assenza nel programma, ecco che è arrivato il momento della Lamborghini. Durante l’intervista, come detto, c’è stato un piccolo imprevisto con il pantalone della cantante che si è sbottonato, tutt’ad un tratto. Un piccolo momento d’imbarazzo che poi è sfociato in lunghe risate.

Era un pantalone molto scintillante ed anche abbastanza particolare: sì, perché si apriva con dei bottoni lungo tutte le gambe.

E’ il momento dell’esibizione

Arriva il momento dell’esibizione anche per Elettra Lamborghini a Domenica in. Mara Venier annuncia il singolo con cui si è esibita a Sanremo: “Musica, e il resto scompare”. Una canzone che la racconta molto. Racconta il suo modo di essere. Alcune strofe sembrano esserle state cucite addosso. “Io non ho mai smesso di sorridere”, canta Elettra. E, in effetti, è così. E’ una ragazza sempre molto allegra e divertente.