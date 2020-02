Jennifer Lopez, 50 anni e non sentirli: fisico mozzafiato in costume, Instagram in delirio per la cantante, lo scatto fa impazzire i fan.

Jennifer Lopez è una delle attrici e cantanti più amate al mondo. Il suo talento nella musica, così come nella recitazione, è davvero inconfutabile. Ma quello che più di tutto fa impazzire da sempre il suo pubblico è senza dubbio la sua incredibile bellezza. A 50 anni compiuti, Jennifer è davvero una ‘bomba’, c’è poco da dire. Tutti hanno visto e apprezzato la sua passerella con il favoloso ‘Jungle Dress’ firmato Versace in chiusura della sfilata del brand durante la Milano Fashiow Week dello scorso settembre. Si tratta dello stesso vestito che la cantante aveva indossato nel 2000 in occasione dei Grammy Awards e che ha riproposto a distanza di quasi 20 anni, facendo letteralmente impazzire i suoi fan. Come se il tempo non fosse mai passato, Jennifer ha ancora un fisico davvero mozzafiato e poco fa lo ha dimostrato anche sul suo profilo Instagram, postando una foto in costume a dir poco da capogiro: scopriamola insieme!

Jennifer Lopez in costume fa impazzire i fan: fisico mozzafiato a 50 anni

Jennifer Lopez è davvero bellissima e ha un fisico che fa impazzire i suoi ammiratori. Sempre molto attiva sui social, la cantante pubblica molto di quello che fa, compresi gli allenamenti in palestra che la aiutano a mantenersi sempre in forma. E la forma, dobbiamo dire, non manca di certo alla star americana, che poco fa ha pubblicato uno scatto a dir poco da urlo su Instagram. Nella foto in questione, infatti, Jennifer è in bagno e si scatta un selfie davanti allo specchio mentre indossa un costume due pezzi bianco super scollato e sgambato. Insomma, davvero mozzafiato.

Come si vede nell’immagine, il costume copre davvero il minimo indispensabile e lascia poco spazio all’immaginazione, ma soprattutto mostra in maniera evidente il fisico da urlo della cantante, che, nonostante la non più giovanissima età, è tonica e ha degli addominali perfetti. Una vera ‘bomba’, insomma. Siete d’accordo anche voi?