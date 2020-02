‘Live – Non è la D’urso’, Morgan riceve un messaggio dalla sorella con cui non parla da due anni: la rua risposta in diretta spiazza Barbara D’Urso e il pubblico.

La puntata di questa sera di ‘Live – Non è la D’urso’ è stata incentrata, tra le altre cose, sul caso Morgan e Bugo. L’ex leader dei Bluvertigo è stato presente in studio per un confronto con le 5 temutissime sfere del programma e ha potuto così sottolineare ancora una volta la sua versione dei fatti e il suo pensiero sulla lite con il collega al Festival di Sanremo. Durante il confronto con le sfere, Barbara D’urso ha anche fatto un appello in diretta a Bugo, invitandolo a partecipare alla sua trasmissione e mandandogli anche una frecciatina che non è passata inosservata. Poi c’è stato l’arrivo in studio della mamma di Morgan, Luciana, con cui il cantante ha un rapporto un po’ particolare, perché da due anni non va a casa sua. Infine per Morgan è arrivato anche un messaggio da parte di sua sorella Roberta, con cui lui non ha rapporti da due anni: ecco le parole della donna e la replica del cantante.

‘Live – Non è la D’Urso’, il messaggio della sorella di Morgan in diretta: la replica del cantante

Morgan questa sera è stato ospite a ‘Live – Non è la D’Urso’, dove ha avuto anche l’occasione di incontrare sua mamma Luciana. In questi ultimi due anni, oltre a non aver visto la madre, Morgan ha smesso anche di avere rapporti con sua sorella Roberta. Questa sera per lui è arrivato un messaggio da parte di quest’ultima, che gli ha chiesto di tornare a frequentarsi. Morgan è apparso in un primo momento quasi infastidito dalle parole di sua sorella, che gli ha ricordato il bel rapporto che avevano un tempo e le sofferenze che hanno condiviso, ma poi ha ascoltato con attenzione.

Morgan si è poi rivolto a Roberta, dicendole che la trova una donna intelligente e che se non fosse sua sorella, la frequenterebbe di certo. Le sue parole hanno spiazzato tutti, anche se poi il cantante ha aggiunto: “Ti frequenterò comunque”. Pace fatta, dunque, tra i due?