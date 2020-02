‘Live – Non è la D’urso’, Barbara D’Urso manda una ‘frecciatina’ in diretta a Bugo: “Scommettiamo che non vieni qui?”, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Questa sera a ‘Live – Non è la D’Urso’ ci sono state, come sempre, grandi emozioni e colpi di scena. Protagonista della prima parte della trasmissione è stato Morgan, che è tornato a parlare della famosa lite con Bugo avvenuta a Sanremo e di tutti gli strascichi che l’hanno seguita. Il cantante è stato messo a confronto con le famosissime 5 sfere del programma, tre delle quali erano contro di lui. Serena Grandi, Vladimir Luxuria e Alba Parietti hanno attaccato il comportamento di Morgan, accusandolo di essersi comportato in maniera irrispettosa nei confronti del pubblico e del suo collega. Durante il confronto con gli ‘sferati’, Barbara D’Urso ha lanciato una ‘frecciatina’ a Bugo, che non è certo passata inosservata: ecco cos’è successo.

‘Live’, la frecciatina di Barbara D’Urso a Bugo: “Scommettiamo che non ci vieni qui?”

La puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ questa sera è stata in parte dedicata al caso Morgan e Bugo. Morgan è stato ospite in studio per il confronto con le 5 sfere del programma, e ha ancora una volta sottolineato le sue ragioni e la sua versione dei fatti. Tra gli sferati c’erano anche Vladimir Luxuria e Alessandra Mussolini, che hanno ‘provocato’ Morgan, invitandolo a riappacificarsi con Bugo, perché trovano che i due formino una bella coppia. Castoldi, allora, ha risposto che se Bugo chiede scusa a Sergio Endrigo, anche lui si scuserà e potrà esserci una riappacificazione. A questo punto è intervenuta Barbara d’Urso, che ha invitato ufficialmente Bugo a venire in trasmissione e dire la sua, accompagnando però le sue parole con una ‘frecciatina’ che non è certo passata inosservata: “Io ti invito, ma scommettiamo che tu non ci vieni qui?”, ha detto la conduttrice, aggiungendo anche: “Non credo che lui venga da me, perché sono troppo popolare”.

Le parole di Barbara D’urso hanno colpito tutti i presenti in studio. Bugo accetterà il suo invito in trasmissione?