Jennifer Lopez in palestra: il compagno la “becca” in una posa bollente

Jennifer Lopez in palestra insieme al marito per sfogare lo stress: mentre lei si allena lui riprende il suo profilo migliore.

Jennifer Lopez si rifugia in palestra per sfogare lo stress e per mantenere sempre al top quel fisico che le ha permesso di diventare (e di rimanere per decenni) uno dei sex symbol più famosi dello star system internazionale.

Nelle ultime ore però è capitato un episodio estremamente divertente: Jennifer Lopez ha deciso di trascinare all’allenamento anche l’adorato compagno Alex Rodriguez, il quale avrebbe preferito di gran lunga rimanere a dormire. Ben deciso a godersi la situazione anche a dispetto della levataccia a cui J-Lo lo ha costretto, Alex Rodriguez ha deciso di condividere con i follower la sua gioia nell’avere una moglie perfetta da ogni “lato”.

Jennifer Lopez in palestra e il “Lato B” che ha fatto la storia

Fin dal principio della sua carriera, Jennifer Lopez è diventata famosa per la perfezione praticamente statuaria del suo posteriore che, secondo quanto si diceva anni fa, sarebbe stato addirittura messo sotto assicurazione per garantire all’attrice una copertura economica se fosse successo qualcosa al suo preziosissimo lato B.

Probabilmente anche Alex, così come tutti i fan di sua moglie, è rimasto assolutamente stregato dalla curva perfetta dei fianchi e dei glutei che Jennifer, ormai cinquantenne, continua a sfoggiare in tutte le fotografie.

E’ stata forse proprio questa “adorazione” a convincere Alex a scattare e pubblicare una fotografia in cui Jennifer appare inginocchiata, intenta a eseguire un esercizio per le spalle.

Nonostante il fatto che l’attrice e ballerina stesse allenando la parte superiore del corpo, è certamente quella posteriore a essere protagonista della fotografia di Alex Rodriguez: la cucitura del leggins celeste di Jennifer segue in maniera perfetta la linea tra i glutei e l’aderenza del tessuto sottilissimo sui fianchi non lascia praticamente niente all’immaginazione.



“Sono stressata, andiamo andiamo ad allenarci!” ha detto Jennifer stamattina svegliando il marito. “Ma cara, abbiamo una partita di football più tardi!” ha cercato di obiettare Alex Rodriguez, ma non c’è stato verso di tenere Jen lontana dalla sala pesi. Il divertente siparietto è stato raccontato per filo e per segno da Alex in una storia di Instagram che Jennifer ha voluto riprendere anche sul suo profilo ufficiale: evidentemente è proprio orgogliosa di “tiranneggiare” amorevolmente il suo compagno.