GF Vip, colpo di scena: nella casa arriva un’ex amatissima tronista di Uomini e Donne, ecco di chi si tratta, anticipazione ‘bomba’.

Il Grande Fratello Vip sta avendo un successo incredibile ed è davvero super commentato sui social e in tv. Grandissimi protagonisti di questa edizione sono certamente Pago e Serena, con la loro storia d’amore finita a Temptation Island Vip e ricominciata proprio nella casa più spiata d’Italia, dove l’ex tronista ha raggiunto il suo compagno per riappacificarsi con lui, e ci è riuscita. Le loro vicende amorose tengono il pubblico attaccato al televisore, ma non sono le uniche. Non mancano, infatti, le liti e li screzi, come quelli avvenuti nelle ultime tra ore tra Patrick e Antonella Elia, che nelle scorse settimane ha avuto diversi scontri anche con altri concorrenti, ad esempio Clizia Incorvaia. Ora c’è grande attesa per scoprire cosa accadrà nella prossima diretta. Nell’ultima puntata non c’è stata nessuna eliminazione, mentre nella prossima uscirà uno tra Serena Enardu e Fabio Testi, che sono finiti in nomination. Ma non è tutto. A quanto pare ci saranno anche dei nuovi ingressi. Uno sarà quello di Patrizia Rossetti, ma non sarà l’unico. In casa arriverà anche un’amatissima ex tronista di Uomini e Donne: ecco chi è.

GF Vip, in casa arriva un’ex amatissima tronista di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta, pubblico in visibilio

Il Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì, ma poi tornerà anche venerdì. Nella prossima puntata, però, sono previsti dei nuovi ingressi. I nomi che girano stanno mandando in visibilio il pubblico. Il primo è quello di Patrizia Rossetti, famosa conduttrice, speaker e attrice. Ma a quanto pare non sarà l’unica a varcare la famosa porta rossa. Stando alle anticipazioni bomba lanciate da TV Blog, entrerà in casa anche un’amatissima ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando della napoletana Teresanna Pugliese, ex fidanzata di Francesco Monte. Tutti ricordano il suo percorso nel dating show di Canale 5, dove è stata prima tronista e poi corteggiatrice del modello tarantino, con cui ha avuto una storia che ha fatto letteralmente sognare il pubblico. La notizia che la vuole nella casa del Grande Fratello Vip sta facendo impazzire i tantissimi fan di Teresanna.

Ma facciamo chiarezza. Stando alle anticipazioni, infatti, la Pugliese arriverà insieme ad altre due ragazze e le tre dovranno provare a rimanere nella casa più a lungo possibile. Solo una di loro, probabilmente, diventerà una concorrente ufficiale.