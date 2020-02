Grande Fratello, un’amata ex concorrente torna single dopo anni: l’annuncio spiazza tutti

Grande Fratello, un’amata ex concorrente torna single dopo anni: l’annuncio su Instagram ha lasciato tutti senza parole.

È stata una delle concorrenti più amate della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D’Urso. Ha conquistato il pubblico con la sua dolcezza, eleganza ed educazione: parliamo di lei, Serena Rutelli, la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Una concorrente che è rimasta nel cuore dei telespettatori, per il suo passato non facile e la forza con cui aveva affrontato tutto. Una storia di adozione alle spalle che Serena condivideva con Alessandro Prince Zorresi, il suo fidanzato storico, di cui la Rutelli parlava spesso nel periodo del GF. Ebbene, un annuncio inaspettato ha spiazzato tutti: i due si sono lasciati e a comunicarlo è stata proprio Serena, in una Instagram story di qualche giorno fa. Una doccia fredda per i fan, ai quali aveva annunciato solo poco fa che lei e Prince sarebbero andati presto a convivere. Cosa sarà accaduto? Ecco le parole dell’ ex gieffina.

Grande Fratello, un’amata ex concorrente torna single dopo anni: l’annuncio di Serena Rutelli su Instagram

“Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose”. Con queste parole Serena Rutelli annuncia la rottura con il suo fidanzato storico Alessandro Prince Zorresi. In una Instagram story pubblicata sul suo profilo proprio nel giorno di San Valentino, l’ex concorrente del GF spiega come lei non rinneghi nulla del passato e ha massimo rispetto del grande amore che li ha uniti, ma purtroppo le cose tra la coppia non funzionavano più da un bel po’. L’annuncio, inevitabilmente, ha spiazzato i fan della coppia, che è sempre apparsa molto unita, sin dai tempi della partecipazione di Serena al GF.

Serena, infine, ha motivato così la scelta di dare l’annuncio proprio il 14 febbraio, il giorno di San Valentino: “L’ho fatto proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, ma nel caso non dovesse andare si riparte più forte di prima”. E voi, cosa pensate di questa notizia inaspettata?