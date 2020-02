Nella puntata di oggi, 17 febbraio, di Vieni da me è stato ospite Francesco Moser, papà di Ignazio, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ecco cosa ha rivelato il famoso ciclista.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie più amate in Italia, nonostante abbiamo fatto discutere non poco quando si sono conosciuti. Il loro primo incontro è avvenuto nella casa del Grande Fratello VIP: a quel tempo lei era fidanzata con Francesco Monte ed il flirt con Ignazio era visto male agli occhi di tutti. I due però si sono innamorati al punto che l’argentina fu costretta a lasciare l’ex tronista: l‘accaduto creò non poco scompiglio nella famiglia Moser, soprattutto perchè una volta usciti dal reality lui non tornò nell’azienda di famiglia. Come sono i rapporti oggi? I due si sposeranno? Francesco Moser, papà di Ignazio, è stato ospite di Caterina Balivo in Vieni da Me oggi 17 febbraio. Ecco le sue parole.

Ignazio Moser, parla papà Francesco: “Matrimonio con Cecilia?”, la risposta ha spiazzato tutti

Francesco Moser oggi 17 febbraio 2020 è stato ospite nello studio di Caterina Balivo, nel programma Vieni da me. Il papà di Ignazio si è messo a nudo ed ha raccontato dettagli della sua carriera ed anche di quella del figlio che ha scelto di lasciare l’azienda di famiglia e di non diventare un ciclista famoso come il papà. “Non è facile per nessuno correre, Ignazio aveva la possibilità di fare il corridore, forse fisicamente è diventato troppo grande: quando era giovane era più magro” ha confessato papà Francesco.

Non poteva mancare la domanda sul rapporto tra il figlio e la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez. “Matrimonio? Questo dobbiamo chiederlo a loro, io sarò l’ultimo a saperlo” ha risposto il papà di Ignazio in maniera scherzosa. Tra la famiglia Moser Rodriguez si è creato un ottimo rapporto: spesso i trentini hanno invitato gli argentini, genitori di Cecilia, Belen e Jeremias, nella loro tenuta di Trieste.