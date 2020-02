Barbara D’Urso ha salutato il suo collega ed amico Flavio Bucci, scomparso oggi 18 febbraio 2020. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo social il commovente addio all’attore.

Oggi, 18 febbraio, è passato a miglior vita Flavio Bucci, attore, doppiatore e produttore cinematografico italiano. Nel corso della sua carriera artistica ha interpretato diversi personaggi popolari, ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attore per il ruolo di protagonista del film ‘Ligabue’. Per la tv ha preso parte alla fiction La Dottoressa Giò negli anni 90 ed affiancò Barbara D’urso nei panni di un ginecologo nelle prime due stagioni. E’ proprio la conduttrice Mediaset ad aver ricordato e salutato il suo collega ed amico scomparso: la D’Urso ha scritto un messaggio commovente per Flavio Bucci sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole commoventi.

Barbara D’Urso, il lutto l’ha distrutta: il commovente addio sui social

Hanno lavorato insieme nella fiction La Dottoressa Giò, Barbara D’Urso e Flavio Bucci sono stati colleghi e grandi amici. E’ stata la conduttrice Mediaset pochi minuti fa a ricordare e salutare il famoso attore scomparso oggi, 18 febbraio 2020, con un post su Instagram davvero commovente. “Ciao Flavio, ho conosciuto bene la tua anima fragile… Come i più grandi artisti, hai vissuto fuori dagli schemi e dalle regole e sei stato un compagno di lavoro fantastico, un professionista straordinario e ironico” sono le parole della presentatrice di Domenica Pomeriggio, Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. Al termine della didascalia, ha utilizzato l’hastag ‘Gli artisti non muoiono mai’.

Flavio Bucci si è spento oggi, 18 febbraio, all’età di 72 anni: torinese, nato nel 1947, è passato a miglior vita per un infarto. Si è formato al Teatro Stabile di Torino ed è arrivato al cinema chiamato da Elio Petri. E’ ricordato soprattutto per alcuni suoi ruoli memorabili in film come ‘Il Marchese del Grillo’, accanto a Alberto Sordi, ‘Suspiria’ di Dario Argento, ‘Il Divo’ di Paolo Sorrentino. A dare la spiacevole notizia è stato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, con un post sul canale Facebook. “Quando un artista se ne va lascia sempre un gran vuoto. Mi dispiace della scomparsa dell’attore Flavio Bucci, che da anni risiedeva a Passoscuro“.

Questo il commovente post della conduttrice televisiva Mediaset: lei e Flavio Bucci hanno condiviso il set di La dottoressa Giò nella prima e seconda stagione. Il famoso attore interpretava il ruolo del dottor Nicotera.