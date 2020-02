Chi è il marito di Teresanna Pugliese? Cosa fa nella vita, quando, dove si sono sposati e tutto quello che c’è da sapere su questa splendida famiglia

Teresanna Pugliese ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip nella puntata andata in onda lunedì 17 febbraio 2020. Di lei conosciamo quasi tutto. Ha partecipato a Uomini e Donne ed è lì, nel programma di Maria De Filippi, che è diventata famosa. Dopo, pian piano, si è vista sempre meno nel mondo della televisione. Adesso, però, a distanza di qualche anno è tornata alla ribalta con la partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini. Cosa ci siamo persi, in questi anni, della vita privata di Teresanna Pugliese? Cosa è successo? Proviamo a ripercorrere qualche tappa.

Chi è il marito di Teresanna Pugliese?

Si chiama Giovanni Gentile ed ha sposato Teresanna Pugliese nel 2018. Sono genitori del piccolo Francesco, nato nel 2015. Si tratta di un personaggio abbastanza riservato e, stando alle notizie che trapelano dal web, non dovrebbe avere nemmeno un profilo social. Tuttavia, alcuni suoi scatti vengono pubblicati sul profilo di sua moglie. Si sono sposati a Santa Maria Capua Vetere in una location da sogno. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva un classico abito bianco e dei meravigliosi fiori rossi sulla testa.

Teresanna ha parlato di lui così in un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5 Magazine: “Giovanni è un uomo d’altri tempi per il suo stile, il suo modo di fare e di pensare. Non usa i social, si dedica al lavoro e soprattutto alla famiglia. Mi permetto di dire che Giovanni non ha niente a che vedere con molti trentenni di questa generazione. Mi ha fatto una corte serrata, che andava al di là del mio personaggio perché non sapeva niente di me e della mia esperienza televisiva”. Vivono una relazione felice alla quale non manca nulla. Teresanna nutre una grande stima nei suoi confronti ed è legata a lui da un fortissimo sentimento.

Cosa fa nella vita?

Stando a quanto si legge sul web, Giovanni fa l’imprenditore e arriva da una famiglia molto famosa di Napoli che si occupa di smaltimento rifiuti, demolizioni e bonifiche. Ma non solo, Giovanni è anche papà di un bellissimo bambino e marito di una bellissima moglie che, a quanto pare, riesce a rendere sempre molto felice.