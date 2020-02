Wanda Nara rompe il silenzio e, dopo diversi giorni, risponde alle accuse di suo padre: le parole della bellissima argentina sono al veleno.

Soltanto in un nostro recente articolo vi abbiamo parlato delle accuse choc che Andrés, padre della bellissima Wanda Nara, ha mosso nei confronti della bellissima argentina. In una recente intervista per la trasmissione radiofonica Mitre, l’uomo ha confessato di non aver affatto un rapporto con sua figlia. Che addirittura, stando a quanto dichiarato, si sarebbe persa ormai nel denaro e nella fama. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, delle dichiarazioni davvero incredibili. Che, com’è giusto che sia, non sono affatto passate inosservate. Nemmeno alla diretta interessata, pensate. Ed è per questo motivo che, in una sua intervista per il settimanale ‘Chi’, la giovanissima opinionista del Grande Fratello Vip ha, finalmente, rotto il silenzio. E, soprattutto, ha risposto alle parole del genitore. Ecco cosa ha dichiarato al giornale di Alfonso Signorini.

Wanda Nara, la risposta alle accuse di suo padre: dichiarazioni al veleno

Non ha affatto perso occasione di poter rispondere alle accuse del padre Andrés, Wanda Nara. E così, in una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, la bellissima e giovanissima opinionista del Grande Fratello Vip ha rotto il silenzio. Le parole del suo genitore, nonostante adesso non abbiano più rapporti, l’hanno davvero ferita. Ed è per questo motivo che, sul giornale di Alfonso Signorini, ha voluto svelare qualche dettaglio in più sulla vicenda. Non soltanto, infatti, l’argentina ha confessato di non aver lasciato affatto Maxi Lopez, il suo ex marito, per il benestare economico di Mauro Icardi, così come insinua suo padre, ma ha anche rivelato che, all’epoca del suo matrimonio con Lopez, Andrès ha cercato in tutti i modi di fare affari sia con lui che con sua figlia. E che, subito dopo la fine del loro matrimonio, suo padre si è schierato dalla parte di Maxi.

Ma non solo. Perché Wanda, come è solita fare, non le ha mandato certo a dire nemmeno al suo ex marito. Stando a quanto si legge sul giornale, sembrerebbe che Maxi Lopez non paghi gli alimenti ai suoi figli da ben due anni.