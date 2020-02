Diletta Leotta ha pubblicato alcune foto su Instagram pochi minuti fa: in alcune di queste è molto piccola, il dettaglio ha colpito tutti. Diamo un’occhiata al post.

Oggi è una delle figure femminili più famose della televisione italiana: Diletta Leotta è stata una delle dieci vallette che hanno affiancato Amadeus in Sanremo 2020. Nella settantesima edizione del Festival la conduttrice sportiva di DAZN ha incantato tutto il pubblico Rai con la sua bellezza ed i suoi abiti meravigliosi: ha regalato anche una performance in cui per la prima volta l’abbiamo vista cantare e ballare. Il famoso volto di DAZN questa mattina di 19 febbraio ha dato il buongiorno ai suoi followers sui social con un post dedicato ai suoi fratelli: ha mostrato alcune foto ed in due precisamente si mostra da bambina. Un dettaglio ha colpito tutti, diamo un’occhiata!

Diletta Leotta: spunta la foto da piccola, il dettaglio colpisce tutti

La famosa conduttrice sportiva di DAZN che ha preso parte a Sanremo 2020 vanta una bellezza indiscutibile ed è così incantevole dalla nascita. Diletta Leotta ha pubblicato sul suo canale Instagram alcuni scatti in compagnia dei suoi fratelli, Ambra e Mirko Manola: sui social sono spuntate alcune foto del passato che hanno lasciato tutti senza parole. Si tratta di un post dedicato proprio alla sorella ed al fratello maggiore: le parole per loro sono commoventi.

“Amo questa foto perché in ogni momento importante della mia vita siete sempre al mio fianco a sostenermi e darmi forza con lo stesso sorriso, gli stessi occhi e quell’ amore che ci lega da sempre” scrive Diletta e nella prima foto si mostra in camerino insieme a loro due. Scorrendo gli scatti del post, spunta la foto da bambina. Cosa ha sorpreso più di tutto? L’espressione di Diletta da piccola, uguale ad oggi! La conduttrice non è cambiata affatto: la stessa dolcezza negli occhi da bambina l’ha conservata ancora oggi!

Questo il post: scorrendo le foto spunta quella da bambina di cui vi abbiamo parlato.