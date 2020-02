Elettra Lamborghini nel dare il buongiorno sui social ai suoi fan si è accorta di una cosa incredibile: si è svegliata così, la cantante è sotto choc. Ecco cosa è accaduto.

La regina del twerking sta presentando il suo disco in giro per le città italiane: il suo nuovo album sta avendo un enorme successo, soprattutto dopo la partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Elettra Lamborghini con il suo brano ‘Musica e il resto scompare’ è diventata una delle figure femminili più amate e seguite d’Italia: oltre alla sua bravura, si aggiunge il fatto che è una giovane davvero simpatica ed ironica. Ogni giorno sui social o in trasmissioni televisive di cui è ospite regala risate al pubblico. Stamattina però ha avuto un risveglio inaspettato la splendida Elettra: la cantante è rimasta sotto choc. Ecco cosa è accaduto.

Elettra Lamborghini si è svegliata così: la cantante sotto choc

Elettra Lamborghini ha regalato una IG story davvero inedita poche ore fa, ai suoi fan: la cantante è solita dare il ‘buongiorno’, a modo suo, ai suoi followers su Instagram e questa mattina ha sorpreso tutti! La bolognese si è svegliata senza voce: non appena ha iniziato a parlare ai suoi seguaci se n’è accorta ed è rimasta sotto choc. A stento si capisce qualcosa: Elettra non ha proprio un filo di voce questa mattina! Si sorprende stesso lei di quanto sta accadendo al punto che si chiede ‘Cosa sta succedendo?‘. Non è mancata ovviamente la battuta simpatica della cantante che ha intonato, a filo di voce, la sua ‘Musica e il resto scompare’, ma al posto di ‘resto’ ci ha messo ‘voce’. Per fortuna riesce ad ironizzare anche sugli episodi spiacevoli che però possono capitare a tutti!

Elettra è diventata una delle protagoniste indiscusse di Sanremo 2020: dopo lo ‘spogliarello’ di Achille Lauro, oltre l’eliminazione di Bugo e Morgan che ha fatto parlare molto, tra i fatti più discussi della settantesima edizione del Festival c’è indubbiamente ‘il twerk della Lamborghini’. La giovane cantante bolognese ha portato le sue forme mozzafiato ed il suo movimento di bacino sul palco dell’Ariston regalando un’esibizione che ha lasciato a bocca aperta il pubblico presente a Teatro e da casa. Questo un ricordo di Elettra durante il Festival dedicato alla musica italiana:

L’esibizione l’ha pubblicata lei stessa sul suo profilo ufficiale Instagram! Non è magnifica?