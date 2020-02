Pietro Delle Piane, parla Fiore Argento: “Ha organizzato tutto”, il fidanzato di Antonella Elia finisce sotto accusa. A Mattino Cinque sono tutti contro di lui

Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica per le notizie di gossip che lo riguardano. Ultimamente, al Grande Fratello Vip, è stato riferito ad Antonella che il suo fidanzato sarebbe stato visto e ‘paparazzato’ in compagnia di Fiore Argento. Tuttavia, la diretta interessata ha smentito ogni voce su un avvicinamento tra loro in un intervento a Mattino Cinque, ospite di Federica Panicucci. Quello che ha detto ha lasciato un po’ tutti interdetti.

Nella sua zona non ci sono paparazzi. Non ce ne sono mai stati. Fiore Argento, inoltre, dice di essersi stupita abbastanza quando ha visto le foto sul settimanale ‘Nuovo’: “Questa cosa che mi prendesse la mano mi sembrava strana ma poi ho pensato che volesse un po’ di calore umano, non so. Secondo me non aveva mal di schiena visto che girava in motorino con Roma piena di buche avrebbe preso la macchina. Penso che ha organizzato tutto, sono anni che ogni volta che esce con me si fa fotografare. Signoretti mi ha detto che ci sono foto simili del 2016”.

A Mattino Cinque si schierano un po’ tutti contro Pietro Delle Piane, accusandolo di aver organizzato tutto e di aver chiamato i fotografi proprio per essere ripreso. Ad un certo punto, anche Francesco Mogol ammette: “Dal racconto sembra che lui abbia fatto una cosa spregevole, poteva chiamarla e chiederglielo direttamente”. In studio c’è anche chi sostiene che Pietro ed Antonella siano d’accordo. Cosa succederà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? Ultimamente, Antonella Elia è stata sotto i riflettori per una lite con Patrick. Adesso, si prospetta una nuova puntata di fuoco per lei?