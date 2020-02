GF VIP 4, Serena Enardu contro Andrea Montovoli: lo sfogo su Instagram

Serena Enardu, ex concorrente del GF VIP 4, ha attaccato duramente Andrea Montovoli ed ha invitato il pubblico a salvare Pago: ecco lo sfogo su Instagram

Serena è stata eliminata nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. La sua esperienza nella casa più spiata d’Italia è stata breve, ma nonostante tutto è riuscita a riconquistare il fidanzato Pacifico Settembre. I due sono tornati insieme, dopo la separazione avvenuta nella scorsa edizione di Temptation Island Vip. L’ingresso nella casa di Serena ha scosso l’equilibrio del gruppo. Quasi tutti si sono riversati contro Pago, reo di aver cambiato comportamento con l’arrivo della sua fidanzata. Dopo aver mandato in nomination e decretato l’eliminazione della Enardu, adesso gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno mandato al televoto Pago, che rischia di fare la stessa fine della fidanzata.

GF VIP 4, Serena Enardu contro Andrea Montovoli

Serena non ha apprezzato il comportamento di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Nella scorsa puntata, la Enardu ha avuto uno scontro verbale con Adriana Volpe, la quale però sembra non essere l’unica ad aver infastidito l’ex tronista di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio, infatti, Serena si è scagliata contro Montovoli. Il concorrente, secondo la Enardu, avrebbe chiesto ai fan di unire le forze e di eliminare Pacifico Settembre. Secondo l’ex gieffina, il suo ex coinquilino vorrebbe che la coppia si riunisse fuori dalla casa del GF VIP 4. La Enardu ha attaccato duramente il suo ex coinquilino, dichiarando: “Se Pago vuole uscire, apre la porta rossa ed esce. Se vuole restare nella casa, lo fa e non lo decide Montovoli e tutte le altre persone che hanno capito che le coppie sono forti nel gioco“.

Serena ha invitato i suoi fan a votare Pago per salvarlo e farlo restare nella casa: “È una persona vera e onesta. Deve restare nella casa“.