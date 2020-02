Alessia Marcuzzi sta con Elodie riguardo la lite avuta tra la cantante e Marco Masini: la conduttrice televisiva ha commentato l’intervista tramite il suo canale Twitter. Ecco le parole.

Elodie, in diretta su Radio Due Social Club, ha raccontato cosa è accaduto dietro le quinte della settantesima edizione del Festival di Sanremo con Marco Masini. La cantante è stufa del fatto che in molti pensano che lei non mangi, data la sua magrezza: il noto cantante toscano ha detto più volte ad Elodie, nel backstage di Sanremo 2020, la frase ‘Mangia‘. La giovane, ex allieva di Amici, ha confessato di essersi stufata di difendersi da chi pensa che lei non mangi: “E’ maleducato. Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto cinque minuti prima di esibirmi, ero tesa“. Alessia Marcuzzi ha commentato l’accaduto sui social, precisamente su Twitter. Ecco le parole della conduttrice.

Alessia Marcuzzi interviene sulla lite Elodie-Masini: “Ha ragione, è body shaming”

La nota conduttrice televisiva, Alessia Marcuzzi, ha ascoltato con attenzione le parole di Elodie dette in radio. La cantante che ha partecipato con ‘Andromeda’ alla settantesima edizione del Festival di Sanremo ha accusato Marco Masini di body shaming, in quanto il cantante più volte le ha detto ‘Mangia’. Stufa dell’accaduto che si è ripetuto più volte, Elodie senza peli sulla lingua ha raccontato tutto scatenando così i social.

La Marcuzzi con un tweet sul suo canale ufficiale Twitter ha detto la sua: “Vero Elodie. Se una donna e’ formosa e ha qualche kg in piu’ non si puo’ GIUSTAMENTE dire nulla. Se una se una donna e’ magra, si puo’ insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. E’ comunque body shaming, no???”.

Vero @Elodiedipa 👏

Se una donna e’ formosa e ha qualche kg in piu’ non si puo’ GIUSTAMENTE dire nulla.

Se una se una donna e’ magra, si puo’ insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. E’ comunque #bodyshaming , no???pic.twitter.com/mY1zuplbUl — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 19, 2020

Questo il post della Marcuzzi: la conduttrice ha allegato anche il video dell’intervista di Elodie a Radio Due Social Club.