Ospite a Pomeriggio Cinque, Karim Capuano, ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato un particolare della sua vita privata che ha lasciato tutti sotto choc.

Karim Capuano è tornato in tv: ha iniziato la sua carriera nel 2001 come tronista di Uomini e Donne e da lì è diventato un noto personaggio televisivo italiano. Ha partecipato a reality show come La Talpa, come ospite fisso in Buona Domenica e Domenica In. Ha condotto anche un programma dal nome ‘Estate sul Due’. Nel 2012 a causa di un grave incidente stradale è stato in coma: ospite di Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque, ha raccontato l’esperienza ultraterrena vissuta nello stato di assenza di coscienza in ospedale. Ecco le sue toccanti parole.

Karim Capuano, esperienza ultraterrena dopo il grave incidente: il racconto da brividi

E’ stato uno dei personaggi televisivi più in voga negli anni 2000: l’ex tronista di Uomini e Donne, Karim Capuano ed in seguito volto di programmi come Domenica In, La Talpa o Buona Domenica, nell’aprile del 2012 ha avuto un grave incidente stradale a Roma. Il modello pugliese finì in coma per un ematoma al polmone che gli impediva di respirare: dopo diverse settimane ci fu il risveglio. La tragica esperienza ha cambiato la sua vita al punto che, dopo mesi di riabilitazione svolta per ritornare a parlare, raccontò di aver visto Gesù. Ospite di Barbara D’Urso, in Pomeriggio Cinque, ha raccontato cosa gli è accaduto nei giorni in cui era in coma: “E’ pesante rivivere questa cosa”: Karim in studio è visibilmente commosso. “Il mio coma era piatto, come ho fatto a vivere su una nuvola con Gesù, lui mi imboccava. Credo fortemente che la mia anima ha lasciato il mio corpo ed è andata in una realtà parallela dove ho visto queste cose. Sentivo la sua voce, era vicino a me: godevo solo a respirare. Non riuscivo a respirare, sentivo profumi di fiori. Quando mi sono svegliato il profumo lo sentivo ancora forte. Questa cosa mi ha cambiato totalmente la vita”.

In studio, oltre Barbara D’Urso, presenti anche Alessandro Cecchi Paone e Caterina Collovati: entrambi hanno mostrato ed espresso le loro perplessità su quanto ascoltato.

L’incontro ultraterreno ha cambiato la vita di Karim Capuano che si è automaticamente avvicinato alla fede, dopo quanto gli è accaduto.