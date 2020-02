Alessia Marcuzzi, travestimento ‘bollente’: l’abito è cortissimo, ma tutti guardano lì

Alessia Marcuzzi, travestimento ‘bollente’: l’abito è cortissimo, ma è un altro dettaglio ad attirare l’attenzione.

Lei è senza dubbio una delle conduttrici più amate della nostra tv. Parliamo di Alessia Marcuzzi, che ha di recente confermato la sua assenza alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Niente paura: per la biondissima conduttrice sono già pronti altri progetti. Inoltre, non è solo sul piccolo schermo che possiamo ammirare la Marcuzzi: Alessia, infatti, ama tenersi in contatto coi propri fan attraverso i social. Nello specifico su Instagram, dove la conduttrice ama postare foto e video delle sue giornate. È quello che è accaduto anche poco fa, quando Alessia ha postato alcune stories che non sono passate affatto inosservate. Il motivo? Il suo particolare look, in pieno clima ‘carnevalesco’. Un travestimento ‘bollente’: l’abito che indossa la conduttrice è davvero mini. Ma è un altro il dettaglio che balza agli occhi. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Alessia Marcuzzi, travestimento ‘bollente’: l’abito è cortissimo, ma ha anche una parrucca!

Un look che non poteva passare inosservato, quello sfoggiato da Alessia Marcuzzi nelle sue ultime stories di Instagram. La bellissima conduttrice si mostra a tutti con un abito che attira subito l’attenzione: super corto e dal colore fucsia molto acceso. Ma è un altro il dettaglio che non può proprio non essere notato. Di cosa parliamo? Della parrucca viola che Alessia indossa proprio nelle immagini postate su Instagram. Un abbinamento decisamente unico: la conduttrice lascia tutti senza parole. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Impossibile non notare il meraviglioso look di Alessia, che, a completare il tutto, ha scelto una scarpa color giallo accesso. “Aspettando domani”, scrive la conduttrice nella story. Quale sorpresa starà preparando? Non ci resta che attendere le prossime news! E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ di Alessia Marcuzzi? Non ve ne pentirete!