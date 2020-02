Chi è la moglie di Nicola Savino, Manuela Suma: tutto sulla sua compagna

Cosa sappiamo sulla moglie di Nicola Savino, Manuela Suma: dove lavora, come si sono conosciuti e che vita fanno.

Il conduttore de Le Iene, ormai da diverso tempo, è Nicola Savino che, insieme ad Alessia Marcuzzi porta a casa ogni volta ottimi risultati in termini di ascolti, share e soddisfazioni personali per i casi risolti o almeno denunciati. Su Nicola Savino pensiamo di sapere un po’ tutto, ma in realtà magari qualche dettagli sulla sua vita privata ce lo siamo persi. Ad esempio se vi state chiedendo chi sia la moglie del noto dj e conduttore televisivo, a darvi la risposta ci siamo noi. Lei è Manuela Suma.

Chi è Manuela Suma, la moglie di Nicola Savino

Chi è Manuela Suma, la moglie di Nicola Savino? Diciamo che sicuramente chi la conosce non la conosce in quanto moglie di, ma per le sue doti di stylist. La donna infatti non la vediamo davanti alla televisione, ma lavora molto spesso dietro le quinte dei programmi che guardiamo con passione. Sulla sua vita privata, non lavorativa, abbiamo poche informazioni. Nessuna idea della sua data di nascita, della città dove è nata e nemmeno dove è cresciuta. Le informazioni che abbiamo su di lei riguardano essenzialmente ciò che ci è dato sapere perché lei vuole o perché il marito, soprattutto in radio, magari racconta qualche dettaglio della sua vita privata. Sappiamo che si sono sposati nel 2009 e che vivono un amore travolgente ancora oggi nonostante siano passati diversi anni dal loro incontro. Manuela in diverse interviste ha spiegato che Nicola la sorprende ancora, oggi come ieri, e il loro amore è ogni giorno più forte e resistente.

Cosa sappiamo del suo lavoro

Lavorativamente parlando sappiamo che ha lavorato a Radio Deejay dove pare abbia conosciuti appunti Nicola, ma dopo si è dedicata alla moda, sua passione. Manuela è diventata così un costumista di successo e ha creato una sua linea di costumi che ha come testimonial la bellissima Alessia Marcuzzi. Inoltre sappiamo che è anche responsabile de look di Bendetta Parodi.