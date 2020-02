Amici 19, durante la registrazione di oggi sono state consegnate le ultime maglie verdi per il serale: le squadre adesso sono al completo.

Ormai, è questione davvero di pochissimi giorni e, finalmente, il serale di Amici 19 inizierà. La prima puntata, come raccontato in un nostro recente articolo, è prevista per venerdì 28 Febbraio. Ed è proprio per questo motivo che, in previsione di essa, oggi pomeriggio, venerdì 21 Febbraio, è stata registrata un’ulteriore puntata del talent di Maria De Filippi. Durante la quale, stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, sono state consegnate le ultime maglie verdi per il serale. Ne mancavano tre, come ben sapete. E perciò, nella registrazione di oggi, sono state anche affidate ad alcuni dei talenti rimasti nella scuola. Ecco, ma chi sono coloro che hanno avuto la possibilità ‘per un pelo’ di accaparrarsi la tanto amata ed agognata maglia? Ecco tutti i dettagli.

Amici 19, consegnate le altre maglie verdi restanti: i nomi

Ci avviciniamo alla fase finale di Amici 19. Come consueto, anche per quest’anno, Maria De Filippi ha pensato ad un serale del suo talent più che eccezionale. Con numerosi e fantastici colpi di scena, l’ultimo round del famoso programma di Canale 5 sarà davvero indimenticabile. Ecco. Assodati i nomi dei primi sette ragazzi che, dopo aver superato i tre step dinanzi a giudici esterni, hanno avuto la possibilità di indossare la famosa maglia verdi, chi saranno stati i nomi degli ultimi tre concorrenti rimasti? Ecco. Stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, nel corso della registrazione odierna del reality, sono state consegnate le ultime maglie verdi restanti. Sapete chi ha avuto la possibilità di accaparrarsele? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli:

Mancavano tre posti per il serale di Amici 19 e, nel corso della registrazione della puntata di oggi, sono stati anche assegnati. Sapete chi sono? Stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, le ultime maglie verdi sono state affidate a Martina, Francesco e Jacopo. Ebbene si. Sono proprio loro che, a discapito di Matteo e Stefano, hanno avuto la possibilità di entrare direttamente al serale.

Tutti i nomi del Serale di Amici

Le squadre, quindi, sono al completo. Ancora prima dell’assegnazione della maglia verde a Martina, Jacopo e Francesco, ad accedere al serale sono stati: Nyv, Valentin, Giulia, Gaia, Javier, Nicolai ed, infine, Talisa. Non resta che scoprire come verranno divise in squadra blu e bianca. Noi non vediamo l’ora, voi?