Mina: perché la cantante non si fa vedere in pubblico e non appare in tv

Perché Mina ha deciso di non apparire più in tv e di non farsi vedere in pubblico: cosa c’è dietro a questa ardua e sofferta decisione.

Questa sera nel programma Una Storia Da Cantare si parlerà di Mina. La straordinaria cantante però non si fa vedere in pubblico da moltissimo tempo e il pubblico si chiede da sempre il perché e quale sia il motivo dietro a questa decisione. L’ultimo suo concerto in pubblico fu il 23 agosto del 1978 a Marina di Pietrasanta. La sua scelta di non comparire in pubblico è stata così uno dei motivi per cui oggi Mina è una icona incredibile.

La decisione di abbandonare le scene

Ma perché Mina ha deciso di sparire dalle scene? Pare che, come racconta Gino Castaldo, la donna avesse deciso già da tempo di non farsi più vedere in pubblico. Fu una decisione molto sofferta. Nel 1972 la cantante aveva inanellato una serie di grandissimi successi, ma come racconterà poi lei stessa in un’intervista nel 1973 il rapporto con il pubblico era caratterizzato da una estrema sofferenza. Decise di andare a vivere a Lugano per dare ai figli la possibilità di provare a crescere nella privacy e di essere bambini “normali”. La colpa di questo? Pare sia proprio la stampa e il pubblico che cercano di infilarsi di continuo nella sua vita privata. I paparazzi la seguono ovunque e non la lasciano mai in pace. Il suo ultimo show tv è del 1974 con Raffaella Carrà, ma anche in questo caso racconta di essere stata malissimo e di non voler nemmeno più cantare. Lo spiega in brani come Non Gioco Più o L’Importante è finire.

L’abbandono definitivo della vita pubblica di Mina nel 1978

Nel 1978 l’ultimo concerto poi si ammala e decide di sparire, veramente per sempre questa volta dalle scene. La cantante contrae una broncopolmonite virale che la costringe a casa per moltissimo tempo. Così la donna inizia ad apprezzare la vita ritirata e la sua decisione di dire addio alle scene si consolida definitivamente. La vediamo, virtualmente, nel 2001 nel portale Wind, mentre è in studio di registrazione. Da quelle immagini nasce poi un dvd anche questo campione di incassi, proprio come tutte le sue canzoni .

Nonostante infatti Mina abbia deciso di non comparire più in pubblico la gente la ama. È una icona pazzesca con una voce indimenticabile e così continua a vivere, far parlare ed emozionare, oggi come ieri.