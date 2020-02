Barbara D’Urso, annuncio inaspettato: i fan sono pazzi di gioia dopo la notizia appresa qualche ora fa.

Lei è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Sono ben tre i programmi di successo di cui è l’assoluta regina: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Si, parliamo proprio di lei, l’inarrestabile Barbara D’Urso. Che di fermarsi proprio non ci pensa. Al contrario! Nonostante i mille impegni televisivi, Barbarella pensa già al prossimo. Che sarà un gradito ritorno. Si tratta del Grande Fratello, nella sua versione classica e non Vip. Siete curiosi di scoprire quando tornerà il reality condotto dalla D’Urso? Ve lo sveliamo subito.

Barbara D’Urso, annuncio inaspettato: i fan sono pazzi di gioia per il ritorno del Grande Fratello

Barbara D’Urso tornerà al timone del Grande Fratello. Si tratta della versione classica del reality più spiata della tv: quella vip, infatti, è attualmente in onda ed è condotta da Alfonso Signorini. Ma quando rivedremo Barbara chiamare i suoi ‘ragazzi’ nella Casa? La risposta l’ha svelata proprio lei, in un’intervista rilasciata a ItaliaOggi. “A settembre parte il mio Grande Fratello”. Ebbene si, dopo la pausa estiva, Barbara tornerà più carica che mai alla conduzione del reality più longevo della nostra tv. Non è mancata però una brutta notizia per i fan della Dottoressa Giò. Contrariamente a quanto era previsto, infatti, la quarta stagione della serie non si girerà nel 2020: “Non ce la faccio, saltiamo un anno”, ha dichiarato la conduttrice.

E proprio la conduttrice non vede l’ora di ospitare, nella prossima puntata di Non è la D’Urso, un attore amatissimo dalle donne: si tratta di Can Yaman, il protagonista della soap opera Bitter Sweet. Stando alle anticipazioni trapelate, quella di domenica sera sarà una puntata davvero imperdibile. E voi, la seguirete?