Serena Enardu su Instagram: il gesto a poche ore dal Grande Fratello Vip non è passato inosservato.

Manca pochissimo a una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è entrato ormai nel vivo e, anche questa sera, non mancheranno i colpi di scena. Nella Casa più spiata d’Italia, durante la scorsa puntata, sono entrate tre nuove concorrenti. Ma se qualcuno entra, qualcuno inevitabilmente deve uscire. A rischio, questa sera, ci sono Licia Nunez e Pago, i due nominati. Uno dei due dovrà definitivamente abbandonare la Casa e il gioco. E, proprio a poche ore dalla puntata, Serena Enardu ha deciso di mandare un messaggio ‘virtuale’ al suo fidanzato. Lo ha fatto attraverso Instagram, con un post che non è passato inosservato. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito!

Serena Enardu: il gesto per Pago a poche ore dal Grande Fratello Vip

Serena Enardu ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip lo scorso lunedì. La bellissima sarda, infatti, ha perso il televoto contro Fabio Testi. La stessa sorte potrebbe capitare, questa sera, anche al suo amato Pago. Sì, perché il cantante è in nomination contro Licia. Chi la spunterà e chi invece dovrà definitivamente abbandonare il reality? Lo scopriremo tra qualche ora. Nel frattempo, però, Serena non dimentica di far sentire la sua vicinanza ‘virtuale’ al suo amore. Negli ultimi giorni, la Enardu ha incitato senza sosta i suoi followers a sostenere Pago nella nomination. E, proprio a poche ore dall’inizio della nuova puntata del GF Vip, Serena ha pubblicato un post per augurare buona fortuna al concorrente. Date un’occhiata:

“Buona fortuna amore mio” seguito da un cuoricino rosso: è questa la didascalia che Serena ha lasciato sotto la foto postata su Instagram poco fa. Uno scatto dolcissimo, in cui la Enardu bacia il suo amore. I due torneranno a riabbracciarsi questa sera? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo! Appuntamento a questa sera, su Canale 5! Ne vedremo delle belle!