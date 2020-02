Verissimo, nella puntata di sabato 22 febbraio Massimo Ciavarro rivela il suo pensiero sulla liason tra Paolo e Clizia: quali sono le sue preoccupazioni

Solo qualche giorno fa avevamo assistito ad una reunion di famiglia tra Paolo Ciavarro e i genitori ormai ex marito e moglie, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. I due avevano fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per poter esprimere tutto il loro sostegno all’amato figlio. Il gieffino è stato decisamente felice di rivedere i genitori, meno invece, di ascoltare le parole che la madre ha speso in merito alla sua liason con l’ex moglie del frontman delle Vibrazioni, Francesco Sarcina. La madre aveva infatti espresso la propria preoccupazione in merito a questa relazione, ritenendo che i due si siano conosciuti in un periodo molto diverso delle loro vite. Paolo con la spensieratezza della giovane età e Clizia invece con un matrimonio naufragato e una figlia. La Giorgi ritiene insomma che i due ragazzi abbiano due vissuti e delle esperienze troppo distanti tra loro, che potrebbero incidere sulla loro conoscenza. A differenza, invece, Massimo ha espresso molta solidarietà al figlio, ritenendolo un ragazzo intelligente e con la testa sulle spalle, non mancano però delle preoccupazioni. Vediamo insieme cos’ha dichiarato Massimo Ciavarro a Silvia Toffanin durante le registrazioni di Verissimo.

Verissimo, Massimo Ciavarro su Paolo e Clizia: le preoccupazioni dell’attore

Massimo Ciavarro sarà ospite domani pomeriggio del programma di Silvia Toffanin, ‘Verissimo’, in onda dalle 16.00 su Canale 5. Nonostante l’attore si sia dimostrato molto fiducioso e orgoglioso del percorso intrapreso dal figlio nella casa del Grande Fratello Vip, non mancano le preoccupazioni, che ha confidato alla Toffanin. Massimo nelle ultime settimane, non ha fatto altro che sostenere senza remore il figlio, in questa sua esperienza televisiva, che gli sta regalando molta visibilità, come dimostrano anche i numerosi post che gli ha dedicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Nel salotto di Silvia Toffanin, durante le registrazioni pare che l’attore si sia lasciato sfuggire le sue perplessità in merito alla conoscenza che il figlio sta intrattenendo con Clizia Incorvaia, dichiarando: “Paolo è molto coinvolto in questa storia. Lui sta facendo la sua vita, sta portando avanti questa cosa come un corteggiamento d’altri tempi. Ha messo Clizia su un piedistallo e trovo molto bello che la gente possa appassionarsi a questa relazione normale…

Clizia mi sembra una ragazza molto carina. Paolo deve fare quello che si sente… L’ho visto diverso. Ho paura di trovare un’altra persona perché credo che lì dentro, psicologicamente, le persone possano cambiare“