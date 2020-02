La canzone della sigla di C’è Posta Per te: che brano è e dove lo abbiamo già sentito?

Va in onda questa sera, sabato 22 febbraio, una nuova puntata di C’è Posta per Te. Il programma di Maria De Filippi ottiene sempre un importante successo di pubblico, sia in termini di ascolti e share, che di risposte sui social. Tutti parlano di C’è Posta per Te: le storie raccontate, gli ospiti e le avventure dei protagonisti che devono trovare il coraggio di raccontarsi o di affrontare situazioni particolari… sono elementi che ovviamente contraddistinguono il programma e che lo rendono super empatico per tutti i telespettatori. Altro elemento che ormai è diventato fondamentale per riconoscere il programma? La sigla.

La sigla di C’è Posta Per Te, come quella di Stranamore

C’è posta per te prende l’eredità di Stranamore, il programma di Alberto Castagna che con il suo camper girava l’Italia per cercare di unire in amore coppie “scoppiate” o amori che ancora non si erano realizzati. Tutti si ricorderanno la sigla di quel programma, All You Need Is Love. Era diventata, ed è tuttora, il segno distintivo del programma. Quando la sentiamo la mente ci riporta direttamente a quel programma. Stessa cosa è stata fatta con la sigla di C’è Posta Per Te. Ogni volta che la sentiamo non abbiamo dubbi: si tratta del programma di Maria De Filippi. Ma che canzone è?

Che canzone è?

Per chi non la conoscesse la sigla di C’è Posta Per Te di Maria De Filippi si intitola Love’s Theme, canzone del 1973 della “the Love Unlimited Orchestra” di Barry White. Si tratta di un brano strumentale e puramente orchestrale che, nonostante questa sua caratteristica raggiunge la vetta delle classifiche.

Il brano è caratterizzato da un’orchestra di archi, ma ha anche un grande ritmo che, si dice, nascesse dalle influenze, evidenti del mondo disco di quegli anni. Prima di essere usata ovviamente dal programma C’è Posta Per Te, la canzone è stata usata come sigla dalla ABC Sports per il golf mentre il canale WPIX di New York la usava per chiudere il telegiornale. L’abbiamo sentita poi nel film Cattivissimo Me 2, Il Film di SpongeBob e in Arrivederci Bruce Lee.