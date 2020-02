Elettra Lamborghini svela un retroscena retroscena imbarazzante riguardante gli Instore promozionali: i suoi fan le hanno fatto un regalo molto particolare

Elettra Lamborghini nell’ultimo periodo è super impegnata con il tour promozionale del suo CD, oltre che per l’organizzazione del suo matrimonio con il Dj e cantante Afrojack. L’ereditiera dopo il successo al Festival di Sanremo è in giro per tutta Italia con gli appuntamenti negli Instore, dove ha la possibilità di incontrare i suoi fan per firmare le loro copie del cd e per farsi fotografare con lei. Tantissime sono le ragazzine e le bambine che negli ultimi giorni sono accorse negli instore di tutta Italia per abbracciare emozionate la loro beniamina. E l’emozione non è stata solo la loro, ma anche della Lamborghini che spesso si è mostrata nei video con le lacrime agli occhi per il tanto affetto che i suoi seguaci le stanno dimostrando. Inutile dirvi che nonostante nella classifica finale di Sanremo, non si sia posizionata ad un buon posto, la canzone con cui ha gareggiato ‘Musica – e il resto scompare’, sta riscuotendo un successo planetario, vista anche la traduzione spagnola. Ma non è tutto, perché i fan della Lamborghini hanno pensato bene di recarsi al firma copie con tantissimi regali, dei più disparati e molti di questi anche divertentissimi! Scopriamo insieme quali sono stati i doni della cantante.

Elettra Lamborghini, retroscena imbarazzante: il particolare regalo dei fan

Elettra Lamborghini sta vivendo un periodo della propria vita molto florido, tra la partecipazione alla 70 esima edizione del Festival di Sanremo, il lancio del suo nuovo album, il successo planetario di ‘Musica – e il resto scompare’ e le nozze col compagno Afrojack. Un periodo ricco di soddisfazioni quindi, ma anche di impegni, che la vedono in giro per tutta Italia, negli Store Feltrinelli, per incontrare i fan e firmare loro le copie dei Cd. Gli instore rappresentano non solo un momento per poter firmare le copie dei cd, ma anche per avere un vero e proprio incontro con tutti i fan che nel corso di questi anni la stanno supportando, e molti di questi non sono certamente andati a mani vuote. Molti fan, infatti, si sono presentati al negozio con dei doni per la cantante. Alcuni addirittura con tatuaggi fatti in suo onore, altri invece con ritratti fatti a mano, bambole, dediche, poesie. Ma non è finita qui…

Qualcuno addirittura ha pensato bene di donare alla cantante un fermaglio con una corona luccicante, vista il suo soprannome di Twerking Queen e qualcun’altro invece, ha pensato bene di regalare alla propria beniamina un gioco per adulti!