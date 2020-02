Gianfranco Apicerni è il postino di C’è Posta per Te, ma lo avete riconosciuto? Era tronista a Uomini e Donne.

Gli appassionati del programma di Maria De Filippi, C’è Posta per Te conosceranno perfettamente non solo la dinamica del programma, ma anche i protagonisti. Oltre alla conduttrice, infatti, in studio ci sono svariati “attori” che rendono il programma così emozionante. Ci sono le persone che raccontano la loro storia, chi riceve il messaggio e chi ovviamente lo consegna. I famigerati Postini di Maria De Filippi, infatti, sono un elemento cruciale nel racconto del programma. Loro sono incaricati di portare il messaggio di speranza di chi li aspetta in studio a chi, ignaro, ha ricevuto questa comunicazione. Tra i postini però c’è lui, Gianfranco Apicerni e, i più attenti, si saranno resi conto di averlo già visto da qualche parte.

Il passato da tronista e l’ex fidanzata

Gianfranco Apicerni, oggi postino di C’è Posta Per Te, non è nuovo al mondo della televisione, anzi. Lo avevamo già visto, per altro sempre nell’universo di Maria De Filippi, perché è stato un tronista. Classe 1985, nato e cresciuto a Roma, si è appassionata da subito al mondo del calcio e ha coltivato con amore e dedizione questa sua passione. Nel 2004, proprio per seguire il suo sogno, ha preso parte al programma Campioni di Ciccio Graziani. Da questo momento, complice un innegabile simpatia e carisma, oltre ad una evidente bellezza, Gianfranco ha iniziato a bazzicare sempre di più nel mondo dello spettacolo fino a diventare tronista a Uomini e Donne.

La fidanzata di Gianfranco Apicerni

Proprio nel corso del programma ha trovato l’amore Valeria Bigella. La storia però è terminata dopo poco tempo e c’è stato poi l’amore con Lucrezia Gizzi.

Purtroppo anche in questo caso la storia non è andata avanti per il meglio. Ora ha ritrovato l’amore in compagnia di Daniella Moraes, brasiliana e modella di incredibile bellezza. I due sono molto felici e pare proprio che questa volta sarà l’amore a trionfare.