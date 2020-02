In una delle sue recenti Ig stories, Rosa Perrotta si immortala con indosso un abito super trasparente: l’effetto ‘vedo non vedo’ è da capogiro.

Così come Giulia De Lellis e tantissime altre influencer, anche Rosa Perrotta sta prendendo parte alla Milano Fashion Week. E così, con suo figlio Domenico e il suo compagno Pietro Tartaglione, l’ex tronista di Uomini e Donne si è recata nel capoluogo lombardo per prendere parte alle diverse sfilate di questo imperdibile evento milanese. Non a caso, qualche ora fa, si è ripresa mentre, ancora prima di recarsi ad una sfilata di moda, mostrava pubblicamente il suo outfit per l’occasione. Che dire?! Come al solito, Rosa è davvero fantastica. La giovane modella campana, infatti, indossa un abito super trasparente. Ma ciò che cattura l’immediato attenzione è ben altro: l’effetto ‘vedo non vedo’ da capogiro. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Rosa Perrotta, abito trasparente: il ‘vedo non vedo’ è da urlo

Sin dalla sua prima apparizione a Uomini e Donne, Rosa Perrotta ha catturato l’immediato interesse del pubblico. Non soltanto per il suo forte carattere, ma anche per la sua smisurata bellezza. La classica bellezza mediterranea, la giovane modella campana non perde mai occasione di poter interagire, seppure indirettamente, con i suoi sostenitori. Ha condiviso, ad esempio, ogni tappa della sua prima gravidanza e ciascun momento importante del piccolo Dodo. E lo ha fatto anche qualche ora. Quando, prima ancora di recarsi ad una sfilata di Milano Fashion Week, ha mostrato il suo look davvero da urlo. Come dicevamo precedentemente, per l’occasione, l’ex tronista di Uomini e Donne si è ripresa con indosso un abito super trasparente, ma a catturare l’attenzione è ben altro. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Insomma, si vede chiaramente: l’effetto ‘vedo non vedo’ dell’abito sfoggiato da Rosa Perrotta per l’occasione è davvero da urlo. Ammettiamolo: si vede davvero ‘troppo’. Ma è sicuramente un belvedere. Anche perché, dopo il parto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha riacquistato una forma fisica davvero perfetta.

Quando si sposeranno Rosa e Pietro?

Si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Ad inizio luglio scorso è nato anche il loro primogenito Domenico. E, molto presto, convoleranno a nozze. Ecco, ma quando? A causa della gravidanza, il loro matrimonio è stato rimandato diverse volte. Eppure, il loro amore è davvero incredibile. E, molto presto, diventeranno marito e moglie.

Per ulteriori news su Rosa Perrotta –> clicca qui