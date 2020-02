Pago eliminato dal Grande Fratello Vip: un ex concorrente del reality esulta sui social, ecco di chi si tratta.

È accaduto davvero di tutto nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Il reality show più spiato della tv è entrato ormai nel vivo e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione ci sono senza dubbio Pago e Serena. La coppia, dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, è tornata in tv al GF. Ed è proprio nella Casa più famosa della tv che i due hanno ritrovato il loro amore. Ma non la vittori. Si, perché dopo Serena, che ha lasciato la Casa lunedì, ieri sera è toccata a Pago. Il cantante ha perso il televoto contro Licia Nunez ed è stato eliminato definitivamente dal gioco. Per la gioia di un ex concorrente del reality, che ha letteralmente ‘festeggiato‘ dopo il verdetto comunicato da Alfonso Signorini. Di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito.

Pago eliminato dal Grande Fratello Vip: un ex concorrente esulta sui social, è Salvo Veneziano

Pago è l’eliminato della puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Il cantante ha lasciato la casa proprio qualche giorno dopo la sua fidanzata Serena Enardu. E, per molti, è stata proprio l’entrata in Casa di quest’ultima ad aver penalizzato Pago. A pensarla così è anche Salvo Veneziano, ex concorrente del GF Vip. Il siciliano ha commentato l’eliminazione di Pago con un post che difficilmente poteva passare inosservato. Il motivo? Salvo ha pubblicato un video raffigurante dei fuochi d’artificio. Una vera e propria festa, insomma, per l’uscita di Pago. Ecco uno screen del post:

“La tua cara metà ti ha rovinato l GF”, scrive Salvo nella didascalia al post, sottolineando come dietro l’eliminazione di Pago ci sia lo zampino di Serena. E voi, siete d’accordo col pensiero dell’ex gieffino?