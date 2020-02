Grande Fratello Vip, scoppia una lite furiosa in piscina: “Non ti permettere!”; ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Sta accadendo davvero di tutto, nelle ultime ore, al Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia, infatti, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E, giorno dopo giorno, la convivenza forzata fa nascere sempre più scontri. Dopo la puntata di venerdì sera, in cui abbiamo assistito alla lite in diretta tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila, anche Clizia Incorvaia e Andrea Denver sono entrati in conflitto: la influencer non ha accettato la nomination di quello che credeva un suo amico nella Casa. Ma una nuova furibonda lite è scoppiata in piscina, proprio qualche ora fa. Protagonisti della discussione Andrea Denver e Antonio Zequila. Quest’ultimo non ha gradito alcune frasi del modello, che lo ha accusato di peccare di maschilismo ed usare le donne come trofei. Parole a cui Zequila ha replicato prontamente. Ecco cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, scoppia una lite furiosa in piscina: “Usi le donne come trofei!”

Una lite davvero furibonda, quella scoppiata qualche ora fa nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo scontro è nato tra Andrea Denver e Antonio Zequila. Il modello si sente ‘isolato’ dopo aver preso le difese di Paola Di Benedetto durante la lite con Zequila della scorsa diretta. Ma quello che doveva essere un chiarimento è diventata una discussione dai toni molto accesi. “Hai peccato di maschilismo, usi le donne come trofei”, queste le frasi di Denver che hanno letteralmente fatto infuriare Antonio, che ha risposto per le rime: “Tu sei fidanzato e guardi le altre! Come ti permetti di dire queste cose?”. Ma Andrea sembra essere davvero convinto della sua posizione: “Sei stato volgare, con una ragazza di 20 anni e una di 25”, riferendosi a Paola e alla nuova entrata Sara Soldati. Anche Clizia interviene nella discussione, in difesa di Antonio: “Lui è un uomo ironico, fanno anche la rubrica ‘Zequila boom boom’ perché lui gioca.” Ma Antonio Zequila non mantiene la calma dopo le insinuazioni di Denver, e alza i toni: “È un pensiero tuo della tua mente senza neuroni! Non mi dire queste str****e. Non ti permettere di dire a me volgare, trofei, perché ti mando a c******e!”

Insomma, una lite davvero furiosa tra i due concorrenti del GF Vip, che si sono detti davvero di tutto. Cosa accadrà nelle prossime ore, all’interno della Casa più spiata della tv? I due gieffini riusciranno a chiarirsi o è nata una nuova rivalità nel reality condotto da Alfonso Signorini! Non ci resta che attendere le news, direttamente dalla casa del GF Vip 4. Stay tuned!