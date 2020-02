Grande Fratello Vip, televoto annullato: provvedimenti per un concorrente

Grande Fratello Vip 4, televoto annullato per Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli: provvedimenti per un concorrente

Questa nuovissima edizione del Grande fratello Vip non fa altro che sorprenderci, sin dalle primissime battute, il reality condotto per la prima volta da Alfonso Signorini si è dimostrato all’altezza delle aspettative. I concorrenti in gara sono personalità di spicco e particolarmente in vista negli ultimi anni del panorama televisivo Italiano. Questo prima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ci sta regalando attimi davvero speciali, sin dalle prime puntate, infatti, è stato chiaro da subito che sarebbe stata una edizione scoppiettante. I primi giorni abbiamo assistito ai baci scherzosi scambiati tra i concorrenti con il gioco della bottiglia, alle prime liti, e ai primi confronti al veleno. E mai come ora i concorrenti sono in fermento per un comunicato da parte degli autori del Grande Fratello Vip che ha lasciato l’intera casa di stucco. La redazione ha infatti deciso di annullare il televoto che vedeva in sfida Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli. Questo perché uno dei concorrenti della casa pare abbia avuto un comportamento scorretto nei confronti dei compagni, costringendo gli autori e il presentatore a prendere seri provvedimenti nei suoi confronti.

Poco fa il sito ufficiale del Grande Fratello e l’account Instagram utilizzato dal Reality hanno divulgato un comunicato che non lascia spazio a dubbi. Nel post scritto dagli autori, infatti, si fa riferimento all’annullamento del televoto per i concorrenti mandati all’eliminazione venerdì. Il post rivela: “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili.

Nella puntata di #GFVIP di domani, lunedì 24 febbraio, tutti i dettagli di questa decisione.

Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.”. Pare quindi che presto uno dei concorrenti avrà dei seri guai a causa del suo comportamento non corretto.

Stando a quanto sta accadendo nella casa in queste ore, il concorrente in questione potrebbe essere Clizia Incorvaia che si è lasciata andare a delle esternazioni poco carine nei confronti di Andrea Denver, scatenando il malcontento degli sponsor e dei telespettatori. Ma per avere certezza assoluta non possiamo fare altro che aspettare la diretta di domani sera.