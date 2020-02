Serena Enardu a Verissimo: tutti notano qualcosa di strano durante l’intervista di Silvia Toffanin all’ex concorrente del GF Vip 4; una nota di Mediaset spiega tutto.

Lei è stata senza alcun dubbio una delle protagoniste assolute dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip. Nonostante nella Casa più spiata d’Italia ci sia stata solo pochi giorni. Parliamo di Serena Enardu, la bellissima sarda che, a sorpresa, ha partecipato al reality condotto da Alfonso Signorini con l’obiettivo di riconquistare il suo Pago. Un obiettivo raggiunto: i due si sono ricongiunti proprio nella Casa del Gf Vip, dove hanno ritrovato l’armonia perduta in seguito all’altro programma televisivo a cui avevano preso parte in estate, Temptation Island Vip. Ma l’esperienza di Serena al GF Vip non è durata a lungo: il pubblico non ha gradito particolarmente il suo ingresso nel reality e la bellissima sarda è stata eliminata dal gioco. Dell’esperienza al GF e di tanto altro, Serena ne ha parlato nell’ultima puntata di Verissimo, dove è stata ospite di Silivia Toffanin. Un’intervista molto intensa, in cui la Enardu si è raccontata a cuore aperto. Ma alcune frasi della conduttrice e di Serena non hanno convinto i telespettatori, che hanno notato qualcosa di molto strano. A tal punto che il programma è intervenuto con una nota per chiarire tutto. Ecco di cosa parliamo.

Serena Enardu a Verissimo: tutti notano qualcosa di strano, ma una nota di Mediaset chiarisce tutto

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Una puntata, come sempre, ricca di ospiti. In studio dalla Toffanin, tra gli altri, abbiamo visto anche Serena Enardu, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip. Un’intervista in cui la concorrente si è raccontata senza filtri, raccontando aneddoti inediti del suo passato. Ma, parlando del Grande Fratello Vip e di Pago, qualcosa non ha convinto i telespettatori. Ad un certo punto dell’intervista, infatti, Silvia ha chiesto a Serena cosa pensasse dell’eliminazione di Pago, avvenuta venerdì sera nell’ultima puntata del GF. Tutto normale, se non fosse che la puntata di Verissimo e, quindi, l’intervista di Serena è stata registrata giovedì, prima quindi che si sapesse dell’uscita di Pago dal Grande Fratello Vip. Cosa c’è sotto? In molti, sul web, si sono chiesti, come a Verissimo, potessero essere già a conoscenza di tutto. Ma sono stati proprio gli autori del programma, attraverso una nota ufficiale, a spiegare tutto. Durante l’intervista, erano state registrate entrambe le ‘versioni’. Ecco la spiegazione fornita su Mediaset play:

“Abbiamo chiesto a Serena di fare una considerazione se fosse uscito Pago e una considerazione se fosse uscita Licia. È andata in onda quella che prevedeva l’uscita di Pago”. Su Mediaset Play, la pagina di Verissimo pubblica anche il video della versione mai andata in onda. Questa quindi la spiegazione del ‘mistero’ che in molti hanno notato durante Verissimo.