Belen Rodriguez, foto in costume: arriva la richiesta ‘particolare’ di un fan

Belen Rodriguez ha pubblicato una foto in costume su Instagram e una fan ha avanzato una richiesta abbastanza ‘particolare’: ecco di cosa si tratta

Belen è una delle modelle e influencer più seguite sui popolari social network. La showgirl argentina conta più di nove milioni di seguaci su Instagram e presto raggiungerà quota dieci milioni. Un traguardo importante per una donna che è partita da zero. Oggi i social network sono diventati una vera e propria forma di rendita e anche grazie alla popolarità percepita sul web si riescono a firmare contratti molto importanti. Belen, sotto questo aspetto, è una delle migliori in Italia, essendo una delle influencer più seguite. Le sue foto raggiungono milioni e milioni di persone, mentre le sue stories sono seguitissime.

Belen Rodriguez, foto in costume e richiesta ‘particolare’

Questa sera, la Rodriguez ha deciso di dare una scossa ai suoi seguaci, pubblicando uno scatto in costume. La showgirl argentina ha indossato un bikini, mandando in visibilio tutti i suoi fan. Belen ovviamente ha messo in mostra un fisico mozzafiato e delle curve che hanno fatto girare la testa a molti uomini che seguono la compagna di Stefano De Martino. La Rodriguez potrebbe aver cercato di stuzzicare la fantasia dei maschietti, ma tra i commenti è arrivata una richiesta abbastanza ‘particolare’ da una donna. Una fan, infatti, ha scritto: “Questo costume potete metterlo tu e tua sorella. Fate cose anche per noi povere piatte“. Il costume, infatti, è molto scollato e mette in mostra tutte le bellezze della showgirl argentina.

La Rodriguez ovviamente non ha risposto al commento, ma sicuramente prenderà nota. Nella prossima collezione di costumi potrebbe ideare una linea che aiuti le donne ‘poco prosperose’. Nel frattempo, però, Belen si gode il successo ottenuto dal suo post, che in pochi minuti ha raggiunto migliaia e migliaia di persone.