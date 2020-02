In seguito alle notizie di questi ultimi giorni sul CoronaVirus, Alfonso Signorini ha deciso di entrare nella casa del GF Vip per informare gli inquilini.

In questi ultimi giorni il nostro Paese sta vivendo un vero e proprio incubo: il CoronaVirus è in Italia. Dopo la rapida diffusione dei mesi scorsi in Cina, il temutissimo virus orientale si è sparso a macchia d’olio anche nella nostra penisola. Con sei vittime e un numero elevatissimo di contagiati, si sta diffondendo una vera e proprio psicosi. È proprio per questo motivo che, in occasione della quattordicesima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha deciso di entrare all’interno della casa per informare i concorrenti di tutto questo che sta accadendo in questi ultimi giorni. A svelare questa clamorosa anticipazione è stato un comunicato che, a poche ore dalla puntata, è stato diffuso sul profilo ufficiale del programma. Ecco tutti i dettagli.

Alfonso Signorini entra nella casa del GF Vip per informare del CoronaVirus

Sono rinchiusi all’interno della casa del Grande Fratello Vip da mercoledì 8 Gennaio. È proprio per questo motivo che tutti i concorrenti del famoso reality di Canale 5 non conoscono la realtà che esiste al di fuori della casa. Facciamo riferimento, come ben sapete, al CoronaVirus che, dapprima in Cina, si è diffuso rapidamente in altre parti di Europa e, soprattutto, anche in Italia, contando un numero di contagi davvero altissimo. Insomma, un fatto di cronaca non affatto da poco. Perciò, durante la quattordicesima puntata del programma, Alfonso Signorini entrerà all’interno delle quattro mura per informare di tutto quanto sta accadendo in queste ultime ore nel nostro paese. A rivelarlo, come dicevamo precedentemente, è stato un comunicato ufficiale condiviso sulla pagina ufficiale del reality.

‘Alfonso Signorini, accompagnato dall’infettivologo Alessandro D’Avino, entrerà nella Casa per fornire loro tutte le informazioni e rispondere alle domande che gli inquilini’, queste le parole che si leggono sul comunicato ufficiale.

Per ulteriori news sul Grande Fratello Vip –> clicca qui