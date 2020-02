Sossio Aruta: è lui il nuovo concorrente del Grande Fratello VIP. Tutti lo ricorderanno in reality come Uomini e Donne e Temptation Island VIP, ma non tutti conoscono la sua vita privata. Vi sveliamo tutto!

Alfonso Signorini ha deciso che il prossimo concorrente ad entrare nella casa più spiata d’Italia sarà Sossio Aruta: lo ricorderanno tutti per esser stato uno dei protagonisti indiscussi del trono Over di Uomini e Donne, programma in cui ha trovato la sua dolce metà, Ursula Bennardo. Insieme hanno partecipato a Temptation Island VIP e dopo un periodo di crisi, i due hanno coronato il loro amore dando alla luce una splendida bimba di nome Bianca. Non tutti conoscono la sua vita, dov’è nato, quando, e tante altre curiosità sulla sua carriera da calciatore: vi sveliamo tutto!

Chi è Sossio Aruta: età, vita privata e l’episodio che ha cambiato la sua vita

Sossio Aruta è nato il 19 dicembre del 1970 a Castellammare di Stabia. Oltre ad essere un personaggio televisivo alquanto famoso, è anche un calciatore, attaccante del Mesagne. Gioca da più di 25 anni a calcio: il suo soprannome è Re Leone. Ricordato da tutti in tv, il suo esordio è arrivato nel 2005 con la partecipazione di Campioni, il sogno: vestì la maglia del Cervia, sotto la guida di Ciccio Graziani. Ha giocato in squadre come Pescara, Benevento, Cosenza, Taranto e nel Frosinone. Fu proprio nella città laziale che fu squalificato per 8 mesi per via di una rissa in campo: quest’episodio gli è costato caro perché lo ha escluso dal calcio professionistico e l’ha costretto a militare tra i dilettanti.

Sossio è entrato nello studio di Uomini e Donne nel 2015: ebbe un flirt con Giuliana Brasiello, poi con Laura Loreti. Nel 2018 ha lasciato il programma insieme ad Ursula Bennardo: la coppia ha partecipato a Temptation Island VIP nello stesso anno ma le cose, a fine reality, non andarono come previsto. Dopo tira e molla, i due sono tornati insieme ed hanno dato alla luce una splendida bambina di nome Bianca. Entrambi avevano già due figli, avuti da precedenti relazioni.

Il 24 febbraio 2020 Sossio Aruta diventa un concorrente del Grande Fratello VIP.