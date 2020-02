Dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip, Pago ha riabbracciato Serena Enardu: quel dettaglio, però, non passa inosservato, ecco di che cosa parliamo.

Dopo la fine della loro storia d’amore a Temptation island Vip, Serena Enardu e Pago sono ritornati insieme. Entrata nella casa del GF Vip in ritardo rispetto a tutti gli altri concorrenti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto la possibilità di chiarire definitivamente la sua situazione con l’ex compagno, non nascondendo affatto il suo amore. Certo, i litigi tra di loro non sono affatto mancati. Eppure, il loro legame è stato talmente forte che ha fatto superare anche quei piccoli ostacoli che il reality ha posto nel bel mezzo del loro percorso. Attualmente, come ben sapete, entrambi sono uscita dalla casa. Sia Serena che Pago, quindi, possono viversi tranquillamente la loro storia d’amore al di fuori del contesto televisivo. Eppure, a pochi giorni dalla loro uscita dalla casa, un dettaglio non è assolutamente passato inosservato. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Pago e Serena di nuovo insieme dopo il GF Vip: il dettaglio che ‘colpisce’

Il percorso di Pago all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stato davvero fenomenale, c’è da ammetterlo. Dopo poche settimane di permanenza, il cantautore ha ricevuto una bellissima sorpresa: l’ingresso della sua Serena. Che, entrata esclusivamente per lui, non mai nascosto il suo amore per lui. E, soprattutto, di essere pronta a cominciare un nuovo cammino con il cantautore sardo. È proprio per questo motivo che, appena saputo il verdetto del pubblico, Pago non ha perso tempo ad abbracciare i suoi compagni di viaggio, ma è corso subito via dalla casa. Certo, voleva trascorrere del tempo con suo figlio Nicola, non c’è dubbio. Ma c’era anche una grande volontà di trascorrere del tempo con la sua amata. Tuttavia, a pochi giorni dalla sua uscita dalla casa del GF, è un particolare dettaglio che non può assolutamente passare inosservato.

Lo avete notato anche voi? Da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Pago è completamente ‘sparito’ dai social. Nessuna foto, nessuna IG Stories con la sua Serena, insomma. Eppure, tra di loro va tutto alla grande. Lo testimoniano le foto della splendida cena in famiglia che, qualche ora fa, l’ex tronista di Uomine e Donne ha condiviso sul suo canale social ufficiale.