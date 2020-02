Cosa accadrà nella quattordicesima puntata del GF Vip di lunedì 24 Febbraio? Ecco tutte le anticipazioni nei minimi dettagli.

Una cosa è certa: la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip prevede qualcosa di pazzesco. Certo, ne siamo abituati. Perché, fino a questo momento, ciascun appuntamento del reality condotto da Alfonso Signorini e company non ha mai deluso le aspettative del suo amato ed affezionato pubblico. Eppure, questa qui che andrà in onda questa sera, lunedì 24 Febbraio, sarà davvero particolare. Come al solito, verranno trattati tantissimi argomenti e, soprattutto, assisteremo tantissimi colpi di scena. Ma cerchiamo di capire, però, tutto nel minimo dettaglio.

Anticipazioni GF Vip, cosa accadrà il 24 Febbraio

Come dicevamo precedentemente quindi, la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip sarà davvero imperdibile. Così come tutte le altre puntate, ancora una volta, Alfonso Signorini discuterà di diversi argomenti caldi accaduti durante questa settimana. Non facendo mancare al suo amato pubblico, senza alcun dubbio, numerosi colpi di scena. Cerchiamo di capire, però, cosa accadrà questa sera, lunedì 24 Febbraio:

come raccontato in un nostro recente articolo, il ballottaggio è stato sospeso. Dopo la furiosa lite tra Clizia Incorvaia ed Andrea Denver e, soprattutto, in seguito a delle frasi poco gradevoli che l’ex moglie di Francesco Sarcina ha rivolto al suo compagno di viaggio, il Gf ha ritenuto necessario sospendere il televoto per un provvedimento. Cosa accadrà? Nuovo ingresso: dopo una breve ‘incursione’ di venerdì scorso, Valeria Marini entrerà a tutti gli effetti come nuova concorrente del Grande Fratello Vip;

dopo una breve ‘incursione’ di venerdì scorso, Valeria Marini entrerà a tutti gli effetti come nuova concorrente del Grande Fratello Vip; Nuove nominations: presupponiamo che, dopo la sospensione del televoto di questi giorni, sicuramente si terranno le nuove nominations.

Sono proprio questi, da come si può chiaramente capire, i temi che, senza alcun dubbio, saranno ampiamente discussi nel corso della quattordicesima puntata del reality. E, c’è da ammetterlo, non sono affatto da poco. Insomma, ci aspetta un appuntamento molto ricco. Non ci resta che darvi appuntamento a questa sera.